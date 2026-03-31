Upozorenje za Uskrs: "Ova stvar na jajima može vas otrovati – svi je koriste!"

Uskrsna tradicija koja može završiti loše: ove pogreške s jajima mnogi rade – i riskiraju zdravlje!

Šarena uskrsna jaja neizostavan su dio blagdana, ali iza ove simpatične tradicije kriju se i pravila koja mnogi ignoriraju. Ako planirate ta ista jaja pojesti, važno je znati kako ih pravilno pripremiti i čuvati.

Iako plastična jaja sve češće zamjenjuju prava, mnogi se i dalje odlučuju za prirodnu varijantu. Upravo tada treba biti posebno oprezan – jer rukovanje pravim jajima nosi određene rizike, piše Jutarnji.

Pogreške koje vas mogu koštati zdravlja

Najčešći problem nastaje kada jaja predugo stoje izvan hladnjaka. Ako su na sobnoj temperaturi dulje od dva sata, više nisu sigurna za konzumaciju.

Također, jaja koja su ostavljena preko noći ili korištena u nečistim uvjetima bolje je odmah baciti nego riskirati zdravstvene probleme.

Zašto oprez nije pretjerivanje

Na ljusci jaja može se nalaziti salmonela – bakterija koja može uzrokovati ozbiljne probavne tegobe. Upravo zato važno je nakon svakog kontakta s jajima temeljito oprati ruke.

Ni to nije sve – sve što dolazi u dodir s jajima, poput kuhinjskih površina, pribora ili kistova, treba oprati sapunom i vodom kako bi se spriječilo širenje bakterija.

Bojanje jaja: gdje većina griješi

Ako planirate pojesti jaja, koristite isključivo prehrambene boje. Dekoracije poput šljokica, pjene za brijanje ili jakih kemikalija mogu učiniti jaja nesigurnima za jelo – čak i ako su nanesene samo na ljusku.

Jednostavno pravilo glasi: ako nešto nije jestivo, ne bi smjelo završiti na jajetu koje planirate pojesti.

Kako pripremiti jaja za uskrsnu potragu

Postoji nekoliko načina pripreme jaja za blagdanske igre. Možete ih tvrdo skuhati, ispuhati ili ostaviti sirova. No, sirova jaja nisu najpraktičniji izbor jer se lako razbiju, piše Better Homes&Gardens.

Ako se odlučite za ispuhivanje, potrebno je napraviti malu rupicu, ukloniti sadržaj i očistiti ljusku. Kod kuhanih jaja preporuka je da ih obojite prije skrivanja ili da bojanje ostavite kao zabavnu aktivnost nakon potrage.

Pametan trik koji rješava sve dileme

Ako želite izbjeći bilo kakav rizik, napravite dvije vrste jaja – jedna za ukrašavanje i igru, a druga za konzumaciju. Na taj način zadržavate tradiciju, ali i sigurnost.

Zaključno, svakako imajte na umu da uskrsna jaja mogu biti i lijepa i sigurna – ali samo uz malo pažnje. Pravilno rukovanje, odgovarajuće boje i čuvanje u hladnjaku ključ su bezbrižnog blagdana.