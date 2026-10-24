Upozorenje vlasnicima pasa u Splitu: Povećan broj slučajeva opasne zarazne bolesti, veterinari otkrili na što treba paziti

Na području Splita zabilježen je povećan broj slučajeva parvoviroze kod pasa, ozbiljne i izrazito zarazne virusne bolesti koja može imati teške posljedice za zdravlje životinja. Upozorenje vlasnicima uputili su iz Vetti Splita, naglašavajući kako su najugroženiji štenci i psi koji nisu redovito cijepljeni.

Riječ je o bolesti koja napada probavni sustav, a može izazvati snažno povraćanje, proljev, gubitak apetita, dehidraciju i izrazitu slabost. U težim slučajevima, osobito ako se ne započne pravodobno liječenje, bolest može završiti uginućem.

Veterinari upozoravaju: Izbjegavajte rizične kontakte

Iz Vetti Splita pozivaju vlasnike da provjere jesu li njihovi ljubimci redovito cijepljeni protiv zaraznih bolesti te da posebno pripaze na štence i necijepljene pse.

Savjetuju izbjegavanje izlaganja nezaštićenih pasa mjestima na kojima se okuplja veći broj životinja, kao i rizičnih kontakata.

Parvovirus se prenosi kontaktom sa zaraženim izmetom, ali i preko kontaminiranih površina i predmeta. Virus je iznimno otporan te može dugo preživjeti u okolišu, zbog čega za zarazu nije nužan izravan susret sa zaraženim psom.

Ovo su simptomi koje ne smijete zanemariti

Vlasnici posebnu pozornost trebaju obratiti na povraćanje, proljev i izraženu klonulost. U slučaju pojave takvih simptoma potrebno je odmah kontaktirati veterinara, osobito ako je riječ o štenetu ili necijepljenom psu.

Iz Vetti Splita poručuju da su oprez, redovito cijepljenje i odgovorno ponašanje vlasnika ključni za zaštitu kućnih ljubimaca i sprječavanje daljnjeg širenja zaraze.

Zasad nije objavljen točan broj zabilježenih slučajeva na splitskom području, kao ni podatak o tome u kojim su dijelovima grada slučajevi potvrđeni.