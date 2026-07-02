Upozorenje uoči Hrvatske i Portugala: Utakmica bi mogla kasniti, prijete i prekidi

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas igra jednu od najvažnijih utakmica na Svjetskom prvenstvu, no veliki dvoboj protiv Portugala mogao bi imati i neočekivanu prepreku – vremenske uvjete.

Susret šesnaestine finala između Hrvatske i Portugala igra se na stadionu BMO Field u Torontu, s početkom u 19 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu. Ipak, uoči utakmice sve se više govori o mogućnosti kašnjenja, pa čak i prekida, zbog najavljene grmljavine na području Toronta.

Strogi protokol zbog munja

U Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama na snazi su vrlo stroga sigurnosna pravila kada je riječ o grmljavinskom nevremenu. Ako se munja zabilježi unutar radijusa od osam milja, odnosno gotovo 13 kilometara od stadiona, utakmica se mora prekinuti. Tada počinje odbrojavanje od 30 minuta, a susret se može nastaviti tek kada u tom razdoblju ne bude novog udara munje. Ako se munja ponovno pojavi u navedenom krugu, odbrojavanje kreće ispočetka.

Protokol se primjenjuje i prije početka utakmice, što znači da bi početak dvoboja mogao biti odgođen ako se oluja približi stadionu neposredno prije prvog sučeva zvižduka.

U Torontu vruće, sparno i nestabilno

Prema najavama meteorologa, Toronto bi tijekom dana trebao imati djelomično sunčano, vrlo toplo i sparno vrijeme, ali postoji i mogućnost pljuskova s grmljavinom upravo u vrijeme odigravanja utakmice.

Očekuje se da bi temperatura na početku susreta mogla biti oko 30 stupnjeva, dok bi se tijekom utakmice trebala spustiti na približno 27 stupnjeva. Uz to, prognozira se i zapadni vjetar. Upravo zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena, utakmica Hrvatske i Portugala bit će pod posebnim meteorološkim nadzorom.

FIFA odlučuje od slučaja do slučaja

U slučaju prekida, igrači i stručni stožeri morali bi napustiti teren i otići u svlačionice, dok bi navijači bili upućeni na sigurne dijelove stadiona. Takve situacije već su viđene na ovom Svjetskom prvenstvu, a jedna utakmica ranije je bila prekinuta više od dva sata. FIFA, prema pravilima domaćina i sigurnosnim procedurama, ne može jednostavno poništiti takav protokol. Ne postoji ni točno određeno vrijeme nakon kojega bi utakmica automatski bila prebačena na drugi dan, nego se svaka takva situacija procjenjuje posebno.

Hrvatsku tako, osim velikog nogometnog izazova protiv moćnog Portugala, noćas možda čeka i borba s vremenskim uvjetima. Navijači se nadaju da će se sve ipak odigrati prema planu i da će Vatreni bez prekida krenuti u bitku za prolazak dalje.

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