UPOZORENJE IZ "ŠTAMPARA": "Ne približavajte se i ne dirajte otpad!" Analize u Lici otkrile povišene vrijednosti

Zamjenik ravnatelja NZJZ "Andrija Štampar" Bruno Cvetković gostovao je na N1 gdje je govorio o problemu odloženog otpada u Lici i rezultatima provedenih analiza. Cvetković je objasnio svrhu analiza i dao preporuke građanima kako se ponašati. "Radile su se analize odloženog materijala prema parametrima za trajno odlaganje otpada na odlagališta opasnog, neopasnog ili inertnog otpada", rekao je.

Naglasio je da analize uzoraka, koji su uzeti 2024. godine, nisu bile osmišljene za procjenu utjecaja na zdravlje ljudi. "Analiziralo se ono što je propisano pravilnikom. Ta mjerenja ne služe da pokažu utjecaj tih parametara na zdravlje ljudi, nego da se utvrdi može li se otpad odložiti na neko od propisanih odlagališta", pojasnio je.

"U većini uzoraka utvrdili smo da je otopljeni organski ugljik prešao granične vrijednosti. To samo po sebi ne znači da je riječ o opasnom otpadu, već da ne zadovoljava kriterije za odlaganje na određeni tip odlagališta. Pronašli smo i povišen antimon, no ni to ne znači da je otpad štetan za zdravlje, nego da nije prikladan za odlaganje", izjavio je Cvetković.

"Ne približavajte se lokaciji, ne dirajte otpad i pratite preporuke"

Unatoč tome, Cvetković poziva građane na oprez. Objasnio je da se na temelju postojećih analiza ne može sa sigurnošću reći utječe li otpad na zdravlje, upravo zato što nisu bile namijenjene takvoj procjeni. "Svaki od analiziranih parametara može utjecati na zdravlje, a postoji i puno drugih parametara koje bi trebalo uzeti u obzir", dodao je.

Dao je i konkretne preporuke stanovništvu. "Izbjegavajte ulazak na područje s otpadom, kontakt s otpadom ili ulazak u krug lokacije gdje je odložen. Pratite rezultate i informacije za građane", rekao je. "Ne približavajte se lokaciji, ne dirajte otpad i pratite preporuke za građane te informacije o kvaliteti vode", dodao je.