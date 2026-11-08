Upozorenje iz hrvatskih ljekarni: Ovi uređaji mogu vas zavarati, a posljedice za zdravlje mogu biti ozbiljne

Hrvatska ljekarnička komora uputila je apel ljekarnama da prestanu koristiti uređaje koji navodno mogu izmjeriti razinu vitamina i minerala u organizmu. Upozoravaju kako za takva mjerenja ne postoji znanstvena podloga te da građani na temelju dobivenih rezultata mogu početi uzimati dodatke prehrani koji im zapravo nisu potrebni, prenosi Dnevnik.hr.

Riječ je o uređajima kod kojih korisnik drži metalni senzor u ruci, nakon čega se prikazuju navodne vrijednosti vitamina i minerala u tijelu. No, iz Komore ističu kako takvi rezultati nisu pouzdani i mogu dovesti do pogrešnih zaključaka o zdravstvenom stanju.

Dodaci prehrani mogu imati svoju ulogu, osobito kada postoji utvrđeni nedostatak određenih nutrijenata, no njihovo uzimanje ne bi se smjelo temeljiti na nepouzdanim mjerenjima.

– Dodaci prehrani imaju svoje mjesto i u mikronutricionizmu i suplementaciji, naročito u današnje vrijeme kada živimo intenzivno i ne hranimo se onako kako bismo trebali. Međutim, lažni rezultati mogu korisnike navesti da uzimaju nešto što im nije potrebno – poručila je predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo.

Neopravdano uzimanje vitamina i minerala može imati i ozbiljne posljedice. Ana-Marija Liberati Pršo iz Hrvatskog društva za suplementaciju i mikronutriciju upozorila je na mogućnost trovanja, hipervitaminoze, kalcifikacija, povraćanja, proljeva, poremećaja elektrolita, glavobolja i drugih komplikacija.

Ako postoji sumnja na nedostatak određenih vitamina ili minerala, građani bi se trebali obratiti liječniku obiteljske medicine. On će, prema potrebi, uputiti pacijenta na odgovarajuće pretrage kako bi se laboratorijskom analizom utvrdilo postoji li nedostatak i u kojoj mjeri. Tek nakon toga može se odrediti koji su suplementi potrebni, u kojoj dozi i koliko dugo ih treba uzimati.

Liberati Pršo pritom ističe kako bi u cijeli proces trebali biti uključeni liječnik, ljekarnik i nutricionist, a posebno važnu ulogu imaju ljekarnici kojima se građani mogu obratiti i bez prethodnog naručivanja.

Iz Hrvatske ljekarničke komore upozoravaju i na kupnju vitamina i dodataka prehrani putem društvenih mreža. Takvi proizvodi mogu sadržavati nedozvoljene tvari, pa čak i sastojke koji se nalaze u službenim lijekovima.

– Imali smo situacije da su u nekim dodacima prehrani bili i lijekovi koji su nudili lažna obećanja pacijentima. Uglavnom je riječ o proizvodima za erektilnu funkciju koji se reklamiraju čudotvornim obećanjima i brzim rješenjima – upozorila je Soldo.

Posebno je opasno kada građani zbog savjeta s interneta odluče prekinuti propisanu terapiju. Uzimanje neprovjerenih preparata i odustajanje od lijekova koje je propisao liječnik može ozbiljno ugroziti zdravlje.