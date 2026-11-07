Upozorenje i za građane Splita: U ljekarnama se nude mjerenja vitamina, stručnjaci otkrili zašto im ne treba vjerovati

Zamislite da uđete u ljekarnu, nekoliko minuta držite metalni senzor u ruci i dobijete popis vitamina i minerala koji vam navodno nedostaju. Bez vađenja krvi, bez laboratorija i bez liječničkog pregleda. Zvuči jednostavno i praktično, no upravo na takvu vrstu mjerenja sada upozorava Hrvatska ljekarnička komora.

Komora je pozvala ljekarne diljem Hrvatske da prestanu koristiti uređaje za takozvanu procjenu vitaminsko-mineralnog statusa jer njihova pouzdanost nije znanstveno dokazana.

Upozorenje je važno i za građane Splita i Dalmacije, osobito za one koji razmišljaju o takvoj provjeri svojeg zdravlja. Pritom zasad nema javno dostupnog popisa ljekarni koje koriste sporne uređaje, pa nije moguće pouzdano utvrditi njihov broj na splitskom području.

Držite senzor u ruci, a uređaj navodno otkriva što vam nedostaje

Riječ je o takozvanim kvantnim i biorezonantnim analizatorima koji se predstavljaju kao uređaji sposobni procijeniti razine vitamina i minerala, ali i stanje pojedinih organa.

Princip rada koji se oglašava temelji se na navodnoj analizi elektromagnetskih signala tijela. Osoba pritom u ruci drži metalni senzor, a uređaj generira rezultate koji mogu izgledati poput detaljnog zdravstvenog nalaza.

Problem je što za takvu metodu nema pouzdanih znanstvenih dokaza da može utvrditi stvarne koncentracije vitamina, minerala ili drugih tvari u ljudskom organizmu.

Hrvatska ljekarnička komora zato smatra da takvim uređajima nije mjesto u ljekarnama.

„Posao ljekarnika nije prodati što više proizvoda”

Posebnu zabrinutost izaziva mogućnost da se nakon ovakvih mjerenja građanima preporučuju vitamini, minerali i drugi dodaci prehrani koje možda uopće ne trebaju.

Predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo upozorila je da zdravstveni radnici moraju štititi povjerenje pacijenata, a ne ga koristiti za povećanje prodaje.

„Ljekarnik je zdravstveni radnik i njegov posao je pomoći pacijentu da donese dobru odluku o svom zdravlju, a ne prodati mu što više proizvoda. Građani u ljekarnu dolaze jer nam vjeruju i to povjerenje moramo čuvati znanjem”, poručila je Soldo.

Komora smatra da preporučivanje i prodaja dodataka prehrani na temelju nepouzdanih mjerenja ne predstavlja odgovarajuću ljekarničku skrb.

Najveća opasnost nije samo nepotrebna kupnja vitamina

Problem nije isključivo financijske prirode.

Ako uređaj zdravoj osobi pokaže da joj nedostaje niz važnih hranjivih tvari, može izazvati nepotrebnu zabrinutost i potaknuti uzimanje dodataka prehrani bez stvarne potrebe.

Još je ozbiljnija mogućnost suprotne pogreške.

Osoba koja doista ima zdravstveni problem mogla bi dobiti uredan rezultat, povjerovati da je sve u redu i odgoditi odlazak liječniku.

Upravo zato stručnjaci naglašavaju da se rezultati takvih uređaja ne mogu smatrati medicinskim nalazima niti mogu zamijeniti laboratorijske pretrage.

Kako onda stvarno provjeriti nedostaje li vam vitamina?

Procjena vitaminsko-mineralnog statusa temelji se na razgovoru s pacijentom, njegovim simptomima, prehrambenim navikama i zdravstvenom stanju.

Kada postoji opravdana sumnja na nedostatak određenih hranjivih tvari, liječnik može preporučiti ciljane laboratorijske pretrage.

Primjerice, razina vitamina B12 ili vitamina D može se provjeravati odgovarajućim krvnim pretragama kada za to postoji medicinska indikacija.

Važno je pritom naglasiti da nije svakoj zdravoj osobi potrebno rutinski određivati sve vitamine i minerale.

Vitamini nisu bezazleni samo zato što se prodaju bez recepta

Komora upozorava i na sve rašireniju praksu samostalnog uzimanja dodataka prehrani.

Iako se mnogi vitamini i minerali mogu kupiti bez recepta, to ne znači da je njihovo uzimanje u velikim količinama bez rizika.

Pretjerane doze pojedinih vitamina i minerala mogu izazvati zdravstvene probleme, a određeni dodaci prehrani mogu utjecati i na djelovanje lijekova koje osoba već uzima.

Dodaci prehrani u Hrvatskoj i Europskoj uniji pravno se smatraju hranom, a ne lijekovima. Zbog toga ne prolaze isti postupak provjere djelotvornosti i sigurnosti koji je propisan za lijekove.

Stručnjaci dodatno upozoravaju na kupnju preparata preko interneta i društvenih mreža, osobito od nepoznatih prodavatelja, kao i na preporuke influencera koji pojedine proizvode predstavljaju kao rješenje za različite zdravstvene tegobe.

Komora traži prestanak spornih mjerenja

Stajalište Hrvatske ljekarničke komore podržava i Stručno društvo ljekarni Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske.

Iz te organizacije upozoravaju da za kvantne analizatore ne postoje općeprihvaćeni znanstveni dokazi o pouzdanosti u određivanju vitaminsko-mineralnog statusa.

Istodobno navode da ne raspolažu službenim podacima o broju ljekarni koje organiziraju takva mjerenja niti imaju saznanja o eventualnoj financijskoj koristi koju ljekarne ostvaruju od prodaje dodataka prehrani nakon provedenih analiza.

Hrvatska ljekarnička komora pozvala je ljekarne da prestanu provoditi sporna mjerenja i ne dopuštaju njihovo organiziranje u svojim prostorima.

Od nadležnih institucija traži jasnije uređenje takve prakse te pojačan nadzor nad oglašavanjem i kvalitetom dodataka prehrani.

Poruka građanima, pa tako i onima u Splitu, jasna je: ako vam netko ponudi provjeru vitamina i minerala pomoću senzora koji držite u ruci, takav rezultat nemojte smatrati pouzdanim pokazateljem svojeg zdravstvenog stanja. Za stvarnu procjenu mogućeg nedostatka hranjivih tvari potrebno je osloniti se na medicinski utemeljene postupke.