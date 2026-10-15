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Upoznao ženu preko interneta pa doživio noćnu moru: Prijetili mu objavom intimne fotografije, ostao bez gotovo 9.000 eura!

Dalmatinac na mukama

Muškarac (64) koji je putem internetske stranice za upoznavanje tražio ljubav postao je žrtva iznude te ostao bez gotovo devet tisuća eura. Nakon što je osobi s kojom se dopisivao poslao svoju eksplicitnu fotografiju, počele su pristizati prijetnje da će fotografija završiti kod njegove obitelji i poslodavca ako ne nastavi uplaćivati novac.

Kako je izvijestila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, 64-godišnjak je slučaj prijavio Policijskoj postaji Dubrovnik krajem svibnja ove godine.

Dogovorili vezu, a onda su počele prijetnje

Sve je započelo krajem travnja, kada je muškarac putem internetske stranice za upoznavanje stupio u kontakt sa ženskom osobom. Dogovorili su vezu u zamjenu za mjesečne novčane uplate i kupovanje odjeće, na što je ona pristala. Njihova komunikacija nastavila se elektroničkom poštom, a tijekom dopisivanja žena je od 64-godišnjaka zatražila eksplicitnu fotografiju, koju joj je on i poslao.

Muškarac joj je potom uplatio 522 eura kako bi joj pomogao u plaćanju najma stana. Međutim, nakon te uplate situacija se dramatično promijenila. S više različitih adresa elektroničke pošte počele su mu pristizati poruke u kojima se tvrdilo da novac nije uplaćen. Od njega su zahtijevane nove uplate, uz prijetnje da će, ako odbije, njegova intimna fotografija biti poslana članovima obitelji i poslodavcu.

Iz straha uplatio čak 8.816 eura

U strahu od objave fotografije, 64-godišnjak je u nekoliko navrata uplatio ukupno 8.816 eura. Tek nakon toga prestao je odgovarati na poruke i odlučio sve prijaviti policiji. Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici dubrovačko-neretvanske policije u suradnji s kolegama iz Policijske uprave zagrebačke. Utvrđeno je da se za iznudu sumnjiče troje ljudi s područja Zagreba, dvojica muškaraca u dobi od 39 i 29 godina te 21-godišnja djevojka.

Troje osumnjičenih, dvoje završilo u pritvoru

Osumnjičeni su uhićeni u srijedu, 14. listopada, na području Zagreba. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 21-godišnjakinja i 29-godišnjak uz kaznene su prijave zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela iznude predani pritvorskoj jedinici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Protiv 39-godišnjaka također je podnesena kaznena prijava zbog istog kaznenog djela, ali u redovnoj zakonskoj proceduri.

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