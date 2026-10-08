Upoznao ženu preko društvenih mreža pa ostao bez tisuća eura! Ispričala mu je priču o zlatu pokojnog oca....

Muškarac (69) postao je žrtva internetske prijevare nakon što je putem društvenih mreža upoznao ženu koja je postupno zadobila njegovo povjerenje. Povjerovao je njezinoj priči o nasljedstvu pokojnog oca i uplatio joj novac, no obećani povrat nikada nije dočekao. Slučaj istražuje kninska policija.

Policijska postaja Knin zaprimila je prijavu 69-godišnjaka koji je u internetskoj prijevari ostao bez više tisuća eura.

Sve je počelo u srpnju prošle godine, kada je muškarac putem aplikacije na društvenoj mreži upoznao žensku osobu. Uslijedilo je dopisivanje koje je potrajalo neko vrijeme, a tijekom kojeg je žena uspjela zadobiti njegovo povjerenje.

Obećala mu novac i zlato od pokojnog oca

Nakon što je stekla njegovo povjerenje, žena je od 69-godišnjaka zatražila novčanu pomoć.

Uvjeravala ga je da će mu posuđeni novac vratiti čim naslijedi novac i zlato od pokojnog oca.

Muškarac je povjerovao njezinoj priči i uplatio joj novac. Međutim, vrijeme je prolazilo, a obećani povrat nije stizao.

Tek nakon duljeg razdoblja, kada je shvatio da mu žena ne vraća novac, posumnjao je da je prevaren i sve prijavio policiji.

Prema policijskim informacijama, 69-godišnjak je oštećen za više tisuća eura.

Policija upozorava na romantične prijevare

Iz Policijske uprave šibensko-kninske upozoravaju građane na sve učestalije oblike internetskih prijevara u kojima počinitelji iskorištavaju povjerenje i osjećaje svojih žrtava.

Riječ je o takozvanim romantičnim prijevarama, pri kojima prevaranti putem društvenih mreža i stranica za upoznavanje uspostavljaju kontakt s potencijalnim žrtvama.

Nakon što razviju odnos i zadobiju povjerenje, počinju tražiti novac, darove ili podatke o bankovnim karticama. Pritom se često koriste izmišljenim životnim pričama, obećanjima i iskazivanjem snažnih osjećaja.

Policija upozorava i na dodatnu opasnost: prevaranti ponekad od žrtava traže intimne fotografije ili videozapise koje kasnije mogu iskoristiti za ucjenjivanje.

Ne šaljite novac osobama koje poznajete samo preko interneta

Policija savjetuje građanima da budu posebno oprezni prilikom komunikacije s nepoznatim osobama na društvenim mrežama i aplikacijama za upoznavanje.

Ne šaljite novac osobama koje nikada niste osobno upoznali, ne otkrivajte podatke bankovnih kartica i ne dijelite intimne sadržaje koji bi mogli biti iskorišteni za ucjenu.

Ako posumnjate da ste žrtva prijevare, sačuvajte poruke i podatke o uplatama te slučaj prijavite policiji.