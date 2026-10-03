Upoznali se preko aplikacije, a onda je počela noćna mora: Prijetio joj eksplicitnom snimkom i izvukao 2.700 eura

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom zbog sumnje u kazneno djelo iznude na štetu 39-godišnjakinje.

Kako su u petak priopćili, sumnja se da je muškarac od 22. do 30. rujna u Zagrebu počinio kazneno djelo iznude. Prvo je 22. rujna putem aplikacije za upoznavanje stupio u kontakt s oštećenom.

Našao se s njom na području Maksimira te joj odmah nakon zajedničkog druženja zaprijetio da će objaviti snimku eksplicitnog sadržaja ukoliko mu ne uplati određenu svotu novca.

U narednih tjedan dana joj je učestalo s mobitela slao prijeteće poruke te je ona iz straha da ne objavi snimku na internetu u nekoliko navrata uplatila novac. No, o svemu je obavijestila policiju.

Muškarac je istog dana uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Visina materijalne štete iznosi oko 2.700 eura. Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, ističu u policiji danas, piše Danica.hr.