Upoznala ga preko aplikacije za spojeve, a onda je počela noćna mora: Prijetio objavom eksplicitne snimke i tražio novac

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za iznudu 39-godišnje žene koju je upoznao putem aplikacije za upoznavanje.

Prema sumnjama policije, sve je počelo 22. rujna, kada su muškarac i žena stupili u kontakt preko aplikacije, nakon čega su se sastali na području Maksimira.

Zaprijetio objavom eksplicitne snimke

Nakon njihova zajedničkog druženja, 40-godišnjak je, sumnja policija, ženi zaprijetio da će na internetu objaviti snimku eksplicitnog sadržaja ako mu ne uplati određeni iznos novca.

Prijetnje se nisu zaustavile na tome. Policija navodi da joj je tijekom sljedećih dana, sve do 30. rujna, sa svog mobitela učestalo slao prijeteće poruke.

U strahu da će osumnjičeni ostvariti svoje prijetnje i objaviti snimku, 39-godišnjakinja mu je u nekoliko navrata uplatila traženi novac.

Ostala bez oko 2700 eura

Prema podacima policije, žena mu je ukupno uplatila oko 2700 eura.

Prijetnje su kod nje izazvale strah i uznemirenost te je cijeli slučaj prijavila policiji. Osumnjičeni 40-godišnjak istog je dana uhićen i doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.