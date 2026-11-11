Uplatio samo jedan euro i osvojio više od 236 tisuća! Hrvatska lutrija otkrila gdje je odigran dobitni listić

Sreća se večeras osmjehnula jednom igraču iz Buzeta koji je u 90. kolu igre Loto 7 osvojio čak 236.165,91 euro. Posebno je zanimljivo što je za dobitni listić izdvojio samo jedan euro, a taj mu je iznos donio pravo malo bogatstvo.

U večerašnjem izvlačenju igre Loto 7 izvučeni su brojevi 3, 8, 17, 20, 27, 34 i 35, dok je dopunski broj bio 13.

Upravo je ta kombinacija jednom sretnom igraču donijela dobitak druge vrste, odnosno 6+1, vrijedan 236.165,91 euro.

Jedan euro pretvorio u više od 236 tisuća

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi Trg Fontana 2/2 u Buzetu.

Sretni dobitnik odigrao je samo jednu kombinaciju, za koju je izdvojio 1 euro. Za taj skromni ulog osvojio je više od 236 tisuća eura, odnosno iznos koji je više od 236 tisuća puta veći od njegove uplate.

U subotu se igra za milijun eura

Sljedeće izvlačenje igre Loto 7 održat će se u subotu, 14. studenoga 2026. godine.

Hrvatska lutrija najavila je kako će jamčeni glavni dobitak u sljedećem kolu iznositi 1.000.000 eura.