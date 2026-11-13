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Uplatio samo dva eura, a osvojio više od 51.000! Hrvatska ima novog sretnog dobitnika

Kakav sretnik!

Sreća se večeras osmjehnula igraču Eurojackpota iz Velike Gorice koji je zahvaljujući listiću uplaćenom za svega dva eura osvojio čak 51.700,90 eura. U večerašnjem izvlačenju 91. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 5, 12, 27, 35, 44 te dodatni brojevi 4 i 12. Upravo je ta kombinacija jednom igraču donijela dobitak 5+0, vrijedan više od 51 tisuće eura.

Dobitnik je odigrao samo jednu kombinaciju, za koju je izdvojio dva eura, a zauzvrat osvojio iznos gotovo 26 tisuća puta veći od uplaćenog. Sretni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije na adresi Trg kralja Tomislava 38 u Velikoj Gorici.

U utorak se igra za čak 75 milijuna eura

Novo izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 17. studenoga 2026. godine, kada će igrači imati priliku osvojiti glavni dobitak u iznosu od čak 75 milijuna eura.

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