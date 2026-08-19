Uplatio samo 6 eura, listić mu nije donio ništa – a onda se dogodio nevjerojatan preokret: Osvojio 100.000 eura!

Nevjerojatna sreća pogodila je jednog igrača Lota 7 koji je zahvaljujući igri "Druga šansa" svoj nedobitni listić pretvorio u dobitak vrijedan čak 100.000 eura. U večerašnjem izvlačenju igre Loto 7 osvojen je dobitak "Druga šansa" u iznosu od 100.000 eura, a priča sretnog dobitnika pokazuje da listić ponekad ne treba prerano otpisati. Dobitnik je svoj listić uplatio još u 62. kolu, 2. kolovoza. Odigrao je dvije kombinacije Lota 7 s tri pretplatna kola, za što je izdvojio svega šest eura.

Iako njegov listić prvotno nije bio dobitan, upravo mu je on donio veliku sreću u 64. kolu igre Loto 7, kada je osvojio "Drugu šansu". Posebno je zanimljivo da igrač listić nije uplatio na prodajnom mjestu, već putem interneta.

Nakon toga stigao je u studio HRT-a gdje ga je čekalo Kolo s dobitcima. Vrtnjom kola iskoristio je svoju "Drugu šansu" na najbolji mogući način i svoj dobitak povećao na nevjerojatnih 100.000 eura. Od uplaćenih šest eura do iznosa koji mnogima može promijeniti život – ovaj će igrač 64. kolo Lota 7 zasigurno dugo pamtiti.