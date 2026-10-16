Odgođena tematska sjednica o Čistoći Split u Puljkovu mandatu: Velik broj vijećnika se ispričao, nema kvoruma

Današnja tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, na kojoj se trebalo raspravljati o poslovanju gradske tvrtke Čistoća Split tijekom prethodnog mandata, kada je gradonačelnik bio Ivica Puljak (Centar), odgođena je zbog nedostatka kvoruma.

Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić (HGS) kazao je kako se velik broj gradskih vijećnika ispričao zbog nedolaska, zbog čega nije bilo moguće osigurati potreban kvorum za održavanje sjednice.

Stanišić je ujedno najavio kako će naknadno obavijestiti javnost o novom terminu održavanja tematske sjednice.

Trebalo se raspravljati o mogućim nepravilnostima u Čistoći

Podsjetimo, održavanje tematske sjednice predložio je nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević, a vijećnici su trebali raspravljati o poslovanju Čistoće Split u prethodnom mandatu, s naglaskom na sumnje u nepravilnosti, postupke javne nabave te odgovornost tadašnje gradske uprave.

Riječ je o razdoblju kada je na čelu Grada Splita bio Ivica Puljak, a upravo je poslovanje ove gradske tvrtke tijekom njegova mandata trebalo biti u središtu rasprave.

Zbog nedostatka kvoruma sjednica je odgođena, a novi termin njezina održavanja bit će naknadno objavljen, kako je najavio predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić.