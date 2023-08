Upisi u školu od koje djeca imaju koristi tijekom cijelog života - Malac Genijalac Split

“Malac Genijalac” je međunarodna škola za razvoj kognitivnih sposobnosti i intelektualnih potencijala djece počevši od najranije dobi, a koja provodi edukacijsko-razvojne programe za djecu u dobi od 3 do 17 godina. Ono što čini ovu školu drugačijom od ostalih dodatnih aktivnosti, pa čak i osnovnoškolskog obrazovanja je to što ova škola ima za cilj isključivo razvitak kognitivnih sposobnosti djece. Bez učenja napamet te memoriranja suhoparnih informacija od kojih vjerojatno djeca nikad neće imati koristi u daljnjem razvoju.

Neke od kognitivnih sposobnosti koje ova škola razvija, i to u najvažnijoj dobi za dječji razvoj su koncentracija, logičko zaključivanje, analitičnost, fokus, sposobnost vizualizacije, fotografsko pamćenje i kreativnost. No, kako to postižu?

Programi, kojih trenutno ima pet u školi “Malac Genijalac Split”, pružaju djeci poticaj za razvitak mentalnih kapaciteta u dobi kada je to najvažnije. Uz korištenje abakusa, Numicon oblika, didaktičkih alata te međunarodno prepoznatih programa, u “Malcu Genijalcu” djeci aktiviraju podjednako korištenje obje moždane hemisfere - lijeve (analitičke) i desne (kreativne). Tako djeca sudjelovanje na nastavi i vježbanjem gradiva razvijaju kognitivne sposobnosti i mentalne kapacitete što dovodi do snažnijeg intelektualnog razvoja. Svako dijete krije genijalca u sebi, samo to treba znati otkriti i potaknuti, a u ovoj školi to glavni cilj!

5 programa za djecu od 3 do 17 godina

Svi programi ove škole imaju za cilj razvitak kognitivnih sposobnosti. Kako se nastava održava u malim grupama te se gaji individualni pristup svakom učeniku, dijete NE TREBA biti natprosječno inteligentno ili pokazivati posebne afinitete za učenjem kako bi postalo polaznikom “Malca”.

Ono što je svim polaznicima zajedničko je da nakon završetka programa djeca lakše i samostalnije uče, imaju više koncentracije te se lakše hvataju u koštac sa školskim gradivom te općenito upijanjem novih znanja. Kratko ćemo vam predstaviti programe ove škole.

Malac Sveznalac - novi program za djecu od 4 do 6 godina

“Malac Sveznalac” je novi program, nastao kao plod dugogodišnjeg iskustva stručnjaka unutar ove škole. Program ima za cilj potaknuti radoznalost, kreativnost i intelektualni razvoj oslanjajući se na tri tematske jedinice:

Numicon - upoznavanje s brojevima i svijetom matematike

Djeca uz Numicon oblike stječu čvrste temelje za daljnje učenje matematike te im posljedično brojevi i matematika postaju manje apstraktni.

Opće znanje i svijet oko nas

Većinu predškolske djece fascinira svijet oko nas - planete, prirodne pojave, živi svijet (biljke i životinje) i sve ono što nas okružuje. Djeca ovdje proširuju svoja znanja kroz eksperimente, istraživanja i diskusije, a u isto vrijeme razvijaju kritičko razmišljanje, dok njihova radoznalost dobiva snažan poticaj.

Slova i razvijanje vještine izražavanja

Ovaj program posebnu pozornost posvećuje razvoju vještine govora i slušanja, čitanja, upoznavanja sa slovima i grafomotoričkim sposobnostima. Takav pristup potiče djecu da razvijaju ljubav prema čitanju i pisanju.

Više o programu “Malac Sveznalac” možete saznati OVDJE.

Numicon - za djecu od 3 do 6 godina

“Numicon” je didaktičko-matematički sustav kojim se razvijaju rane matematičke sposobnosti. Razvili su ga stručnjaci sa sveučilišta Oxford, a 2015. godine proglašen je najboljom svjetskom edukativnom matematičkom metodom (Education Resources Awards).

Učenje se odvija kroz igru pomoću “Numicon” oblika, a djeca usvajaju pojam broja, odnose među brojevima, brojevni sustav, osnovne računske operacije te različite matematičke obrasce. Osim što “Numicon” predškolcima služi kao uvod u svijet učenja, u isto vrijeme služi kao priprema za prvi razred osnovne škole. Više o ovom programu možete saznati OVDJE.

Hikari mentalna aritmetika - za djecu od 4 do 12 godina

Za razliku od ostalih škola mentalne aritmetike u Hrvatskoj, u “Malcu Genijalcu” učenici uče mentalnu aritmetiku, odnosno disciplinu brzog računanja, po originalnom “Hikari programu mentalne aritmetike” iz Japana.

Djeca uz ovaj program matematici pristupaju na kreativan i vizualan način koristeći abakus te se tako potiče razvoj lijeve i desne hemisfere mozga. Upravo takvim pristupom dječji mozak se podjednako razvija u najvažnijoj dobi za razvoj.

Kao rezultat, djeca razvijaju niz sposobnosti kao što su jasna vizualizacija, pamćenje, logičko zaključivanje, fokus, pažnja, analitičnost i koncentracija. Ono što je zajedničko svim dosadašnjim polaznicima ovog programa je da nakon što izađu iz “Malca” imaju bolji uspjeh u školi, sportu i umjetnosti te uče samostalnije. Kako izgleda nastava “Hikari mentalne aritmetike” u splitskom “Malcu”, pogledajte OVDJE.

Super um - od 10 do 17 godina

Djeci od 10 do 17 godina namijenjen je program “Super um”, i to za one koji su savladali osnovni i napredni dio mentalne aritmetike, ali i za one koji imaju posebne afinitete prema matematici s obzirom na to da se obrađuju složeni matematički zadaci. “Super um” predstavlja izuzetan trening mozga, jer s obzirom na složenost zadataka, polaznici trebaju analitički i logički zaključiti koju će metodu primijeniti kako bi došli do rješenja. Više o programu “Super um” možete saznati OVDJE.

Slagalica uma - za sve starije od 10 godina

Uz program “Slagalica uma” polaznici svladavaju tehnike i stilove učenja te usvajaju metode genijalnog pamćenja, brzog čitanja, razumijevanja pročitanog teksta, kritičkog razmišljanja uz povećanje digitalne pismenosti. Programom se usvajaju raznovrsne metode i stilovi učenja, sukladno individualnim potrebama svakog polaznika, uzevši u obzir činjenicu da ne učimo svi na isti način. Program “Slagalica uma” potaknut će radoznalost, kreativnost, koncentraciju i motivaciju za učenje kod djece i mladih. Program je namijenjen djeci (10+), mladima i odraslima koji žele učiti brže i efikasnije.

Je li škola Malac Genijalac za vaše dijete?

škola "Malac Genijalac Split" na adresi Sukoišanska 22.

