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Upao je u bazen i satima se borio za život, vlasnike kuće šokirao prizor

Nakon dojave na teren je izašao djelatnik Dumovca Dalibor, koji je uspio sigurno izvući prestrašenu životinju iz bazena

Stanovnike zagrebačke Dubrave jutros je dočekao nesvakidašnji prizor. Na prekrivaču bazena u dvorištu obiteljske kuće pronađen je iscrpljeni lisac koji se satima borio za život.

Iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec pretpostavljaju da je životinja tijekom noći, pretrčavajući dvorište, zakoračila na prekrivač bazena misleći da je riječ o čvrstom tlu. Umjesto toga upala je u vodu i ostala zarobljena.

Dok se pokušavao osloboditi, lisac je sve više tonuo, a dugotrajna borba s vodom potpuno ga je iscrpila.

Nakon dojave na teren je izašao djelatnik Dumovca Dalibor, koji je uspio sigurno izvući prestrašenu životinju iz bazena.

Lisac je potom prevezen u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba, gdje su ga osušili te mu dali hranu i vodu. Stručnjaci ga i dalje drže pod nadzorom kako bi utvrdili hoće li dugotrajni boravak u vodi ostaviti posljedice na njegova pluća.

Iz Dumovca su uz objavu poručili: "Ovaj lisac treba vaše dobre želje!"

Ujedno su pozvali građane da im se pridruže na proslavi 25. obljetnice rada Skloništa, koja će se održati u subotu od 9 do 12 sati. Posjetitelji će tom prilikom moći čuti više o spašavanju ovog lisca, ali i o drugim intervencijama u kojima su pomagali ozlijeđenim i bolesnim divljim životinjama.

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