Upao je u bazen i satima se borio za život, vlasnike kuće šokirao prizor

Stanovnike zagrebačke Dubrave jutros je dočekao nesvakidašnji prizor. Na prekrivaču bazena u dvorištu obiteljske kuće pronađen je iscrpljeni lisac koji se satima borio za život.

Iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec pretpostavljaju da je životinja tijekom noći, pretrčavajući dvorište, zakoračila na prekrivač bazena misleći da je riječ o čvrstom tlu. Umjesto toga upala je u vodu i ostala zarobljena.

Dok se pokušavao osloboditi, lisac je sve više tonuo, a dugotrajna borba s vodom potpuno ga je iscrpila.

Nakon dojave na teren je izašao djelatnik Dumovca Dalibor, koji je uspio sigurno izvući prestrašenu životinju iz bazena.

Lisac je potom prevezen u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba, gdje su ga osušili te mu dali hranu i vodu. Stručnjaci ga i dalje drže pod nadzorom kako bi utvrdili hoće li dugotrajni boravak u vodi ostaviti posljedice na njegova pluća.

Iz Dumovca su uz objavu poručili: "Ovaj lisac treba vaše dobre želje!"

Ujedno su pozvali građane da im se pridruže na proslavi 25. obljetnice rada Skloništa, koja će se održati u subotu od 9 do 12 sati. Posjetitelji će tom prilikom moći čuti više o spašavanju ovog lisca, ali i o drugim intervencijama u kojima su pomagali ozlijeđenim i bolesnim divljim životinjama.