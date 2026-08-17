Upaljen MeteoAlarm: Fronta noćas prolazi preko Jadrana, evo kakvo nas vrijeme očekuje kraja tjedna

Cijeli dosadašnji tijek kolovoza, uz manje iznimne prati nas stabilno i iznimno vruće vrijeme. U to smo se itekako uvjerili ovaj tjedan kada su u Splitu i Dubrovniku pali apsolutni temperaturni rekordi. Tako je postaja DHMZ-a Split Marjan 12. kolovoza izmjerila 40,2°C, čime je potučen dosadašnji apsolutni rekord s kraja lipnja i koji je iznosio 39,5°C. I drugdje je bilo rekorda; u Lastovu je istog dana izmjereno 38,6, Dubrovniku 40,1, dok je dan ranije u Senju zabilježeno rekordnih 39,8 °C.

U dane vikenda temperature zraka su pale za 3 do 7 stupnjeva u odnosu na prvi dio tjedna, ali se bez obzira na to zadržalo vruće.

Ako se nadate kraju velikih vrućina u novom tjednu, prestanite se nadati. Preko našeg područja će se krajem ponedjeljka i u noći na utorak zaista premještati oslabljeni sustav, ali on će se u Dalmaciji jedva primijetiti, a prolazno osvježenje donijet će unutrašnjosti.

U novom tjednu svi će dati biti vrući, neće biti potpuno stabilno kao u tjednu koji završava jer će samo ponegdje biti pljuskova, i to na prijelazu na utorak te u petak i subotu. Međutim, u većini područja zadržat će se suho.

DHMZ je za ponedjeljak, unutar sustava MeteoAlarm, izdao narančasto upozorenje zbog mogućnosti nevremena, a na snazi je i upozorenje na olujne udare sjeverozapadnjaka navečer. Za srednji Jadran vrijedi žuto upozorenje zbog mogućnosti neverina i udara vjetra preko 65 km/h.

U drugom dijelu ponedjeljka i u noći na utorak preko Jadrana će se premjestiti plitka dolina s frontom. Ona će donijet tek prolaznu promjenu vremena koja će se u nekim predjelima osjetiti jače, ponegdje vrlo slabo.

Jutro će početi stabilno, a u drugom dijelu dana na sjevernom Jadranu postupan porast naoblake sa zapada koji će se navečer proširiti na dio srednjeg Jadrana. U Istri i na Kvarneru bit će mjestimične kiše, pljuskove i grmljavine, prvenstveno navečer, a pokoji neverin moguć je kasno navečer na moru sjeverne Dalmacije.

Dobar dio Dalmacije ostat će suh (nemojte reći da niste znali)

U noći na utorak neverina će biti i tek mjestimice u srednjoj Dalmaciji, prvenstveno u Zagori. Općenito će fronta sve više slabiti kako se bude kretala sa sjevernog Jadrana prema Dalmaciji pa ĆE MNOGI PREDJELI DALMACIJE, osobito srednje i južne ostati SUHI.

Veći dio dana puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Na fronti su mogući prolazni olujni udari vjetra na moru! Taj vjetar će imati smjer sjeverozapad (tramontana) te će, šireći se prema južnom Jadranu u noći na utorak, postupno slabiti. Do jutra će zapuhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, danju će prestati, a popodne na otvorenom moru Dalmacije i među otocima može biti pojačane tramontane. Najviše dnevne temperature zraka od 29 do 34°C, u predjelima koje zahvate pljuskove osjetno će osvježiti.

U utorak će biti djelomično sunčano i u većini predjela suho, ali su popodne uglavnom u Dalmatinskoj zagori mogući pljuskovi. Temperature zraka bez promjene ili stupanj niže u odnosu na ponedjeljak.

Srijeda će biti pretežno vedra. Ujutro će biti slabe bure, danju slabog jugozapadnjaka i zapadnjaka. Najviše dnevne temperature većinom od 29 do 34°C.

Jugo i povećana mogućnost pljuskova

U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Popodne su u dijeli zaleđa obale mogući prolazni pljuskovi. Na moru će zapuhati umjereno jugo, moguć je pokoji pojačan udar. Bit će sparnije, u najtoplijem dijelu dana većinom od 30 do 35°C.

Petak će biti djelomično sunčan i u većini predjela suh, ali se popodne uz prolazno povećanu naoblaku mjestimice očekuju slabi i prolazni pljuskovi, mahom u Dalmatinskoj zagori. Puhat će umjereno, na udare na moru pojačano jugo. Bit će još malo toplije.

Subota će biti djelomično sunčana i u većini predjela suha. Ipak uz prolazno više oblaka bit će većinom slabih pljuskova i grmljavine. Vjetar će oslabiti i bit će neznatno svježije u odnosu na petak.

Pretežno vedro bit će u nedjelju. Ujutro burin, popodne će biti umjerenog i pojačanog vjetra zapadnih smjerova na moru. Danju većinom od 30 do 36°C u najtoplijem dijelu dana.