Upala pluća ne počinje uvijek kašljem i temperaturom: Ove simptome mnogi zanemaruju, a mogu biti znak ozbiljne bolesti

Upala pluća najčešće se povezuje s visokom temperaturom, kašljem i bolovima u prsima. Međutim, ova infekcija može započeti i znatno manje prepoznatljivim simptomima, zbog čega oboljeli ponekad ni ne posumnjaju da se radi o ozbiljnijem zdravstvenom problemu.

U pojedinim slučajevima simptomi se razvijaju postupno, a prvi znakovi bolesti mogu nalikovati običnom umoru, iscrpljenosti ili drugim svakodnevnim tegobama.

Upalu pluća mogu uzrokovati različite bakterije, među kojima su Mycoplasma pneumoniae i Streptococcus pneumoniae, ali i respiratorni virusi. Upravo zato bolest se ne očituje uvijek na isti način.

Dr. Gerald Weinhouse sa Sveučilišta Harvard upozorava da je prepoznavanje ranih znakova važno jer pravodobno traženje liječničke pomoći može spriječiti pogoršanje bolesti i razvoj komplikacija.

Koji su najčešći simptomi upale pluća?

Kod klasične upale pluća simptomi su često dovoljno izraženi da oboljela osoba mora mirovati i veći dio vremena provoditi u krevetu.

Među najčešćim simptomima nalaze se:

- Kašalj, koji može biti suh ili praćen iskašljavanjem

- Povišena tjelesna temperatura i zimica

- Bol u prsima koja se pojačava pri dubokom udahu

- Otežano disanje i osjećaj nedostatka zraka

- Izražen umor i iscrpljenost

Prema dr. Weinhouseu, kašalj je jedan od najvažnijih znakova upale pluća i prisutan je u gotovo svim slučajevima.

Ipak, neki oboljeli nemaju izrazito povišenu temperaturu, što može otežati prepoznavanje bolesti.

Izostanak vrućice ne znači da osoba nema upalu pluća, zbog čega je važno obratiti pozornost i na druge promjene zdravstvenog stanja.

Pet manje poznatih znakova koje je lako previdjeti

Upala pluća ne mora se odmah očitovati respiratornim simptomima. Ponekad se prvi znakovi pojavljuju u obliku opće slabosti ili promjena koje naizgled nisu povezane s plućima.

1. Neuobičajeno snažan umor

Jedan od ranih znakova može biti izražena iscrpljenost koja se javlja bez očitog razloga. Osoba se može osjećati izrazito slabo čak i nakon odmora, a umor se može pojaviti prije kašlja i drugih tipičnih simptoma.

2. Nedostatak zraka pri jednostavnim aktivnostima

Ako osoba odjednom ostaje bez daha tijekom hodanja, penjanja stubama ili obavljanja kućanskih poslova koji joj inače ne predstavljaju napor, to može biti znak problema s dišnim sustavom.

3. Iznenadna zbunjenost ili neuobičajena pospanost

Kod starijih osoba upala pluća ponekad se može očitovati naglom zbunjenošću, dezorijentiranošću ili promjenama ponašanja.

Djeca, s druge strane, mogu djelovati neuobičajeno pospano ili razdražljivo.

Takve promjene posebno su važne jer infekcija može utjecati na razinu kisika u krvi.

4. Mučnina i gubitak apetita

Iako se upala pluća prvenstveno povezuje s dišnim sustavom, kod nekih oboljelih mogu se pojaviti probavne tegobe, uključujući mučninu, gubitak apetita, a kod pojedinih vrsta infekcije i proljev.

5. Ubrzano disanje i pojačano znojenje

Ubrzano disanje, ubrzan rad srca, zimica i pojačano znojenje također mogu upućivati na infekciju.

U težim slučajevima može doći i do pada krvnog tlaka, što zahtijeva hitnu medicinsku procjenu.

Poseban oprez potreban je kod starijih osoba i djece

Kod starijih osoba simptomi upale pluća mogu biti manje tipični nego kod mlađih odraslih.

Umjesto visoke temperature i izraženog kašlja, mogu se pojaviti iznenadna slabost, zbunjenost ili promjene mentalnog stanja.

Takvi znakovi ne bi se smjeli automatski pripisivati starosti ili umoru.

Kod djece je važno obratiti pozornost na neuobičajenu pospanost, razdražljivost i promjene disanja.

Posebno zabrinjavaju nagle promjene općeg stanja, izražena iscrpljenost i otežano disanje.

Kada se treba javiti liječniku?

Dr. Weinhouse upozorava da liječnički pregled ne bi trebalo odgađati ako kašalj traje nekoliko dana i postupno se pogoršava, osobito ako se pojave bolovi u prsima ili otežano disanje.

Upala pluća može uzrokovati oštru ili probadajuću bol u prsima koja se pojačava pri dubokom udahu ili kašljanju.

Takva bol ponekad može nalikovati srčanim tegobama, zbog čega je važno pravodobno potražiti liječničku pomoć.

Razlog za pregled može biti i ponovno pogoršanje simptoma nakon što se osoba već počela osjećati bolje.

Izrazito otežano disanje, jaka bol u prsima, nagla zbunjenost ili teško razbuđivanje zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Kako se potvrđuje upala pluća?

Jedna od glavnih pretraga kojom liječnici potvrđuju sumnju na upalu pluća jest rendgensko snimanje pluća.

Međutim, u ranoj fazi bolesti promjene ponekad još nisu jasno vidljive na rendgenskoj snimci.

Ako nalaz nije dovoljno jasan, a liječnik i dalje ozbiljno sumnja na upalu pluća, može zatražiti dodatnu dijagnostiku, uključujući kompjutoriziranu tomografiju (CT).

Važno je naglasiti da se upala pluća ne može pouzdano prepoznati samo na temelju pojedinačnih simptoma jer se mnogi od njih pojavljuju i kod drugih bolesti.

Zato stručnjaci upozoravaju da ne treba čekati pojavu visoke temperature ili snažnog kašlja.

Izražen umor, nedostatak zraka i nagle promjene općeg zdravstvenog stanja mogu biti prvi znakovi ozbiljnije infekcije, čak i kada klasični simptomi upale pluća još nisu prisutni.