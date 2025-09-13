Uoči zadnjeg tjedna projekcija Ljetno kino Bačvice prešlo 20 tisuća posjetitelja

Sinoćnjom projekcijom prvog filma trodnevnog "Star Wars" maratona Ljetno kino Bačvice prešlo je 20 tisuća posjetitelja u ovoj sezoni. Dokaz da su ljetna kina ponovno u modi je i broj prodanih ulaznica na svim Kino Mediteran lokacijama diljem Dalmacije.

Ipak Ljetno kino Bačvice ovogodišnji je rekorder s prosjekom od 245 gledatelja po projekciji. Ono što posebno raduje je podatak da je 65 posto prodanih ulaznica za nezavisne filmove, od čega su polovica bili hrvatski filmovi.

Slijede "Povratak Jedija" i "Imperij uzvraća udarac", a nakon Ratova zvijezda zadnji tjedan donosi dvije kino pretpremijere filmova s Cannesa. "Jedan običan incident" dobitnik je Zlatne palme, a španjolski "Sirat" je osvojio posebnu nagradu žirija.

Tko nije stigao tijekom srpnja i kolovoza još može uloviti dva najveća ljetna hita: talijansku komediju "Do ludila" te "Južinu" koju će na posljednjoj projekciji još jednom predstaviti velika splitska ekipa filma.

Za kraj ljetne sezone, u subotu 20. rujna, projekcija kultnog filma "Goonies" koji ove godine slavi okruglih 40 godina od premijere. Odlična prilika svim generacijama za provesti zadnju večer ove godine u omiljenom ljetnom kinu.