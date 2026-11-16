U samoj su završnici pripreme za koncert pobjednika Festivala dalmatinskih klapa Omiš, koji će se održati ove nedjelje, 22. studenoga, u Koncertnoj dvorani Lisinski, a na kojem će se prikupljati donacije za omiške vatrogasce.

Uoči ovog velikog klapskog događaja razgovarali smo s ravnateljem Festivala, prof. Mijom Stanićem.

Kako biste publici ukratko dočarali što ih očekuje te večeri?

Iako je adresa zagrebačka, očekuje ih dalmatinski mikrosvijet i najveća moguća koncentracija glazbene izvrsnosti. Stvarno se rijetko na jednom mjestu okupi toliko jakih imena a cappella klapske scene i ovo je zapravo najveći takav događaj u Zagrebu.

Publika će čuti niz skladbi i obrada jednog od naših utemeljitelja, legendarnog Ljube Stipišića Delmate, kojemu je ova večer i posvećena, jer obilježavamo 15. godišnjicu njegove smrti. Rekao bih da kombinacija izvođača i repertoara jamči odličan koncert i pozivam sve ljubitelje dalmatinske pisme da nam se pridruže. Ulaznica još ima na blagajni Lisinskog i online na lisinski.hr.

Izvođači su ovogodišnji laureati jubilarnog 60. Omiškog festivala. Pokazuje li ova pobjednička postava u kakvoj je „kondiciji“ a cappella klapska scena?

- Svakako, to je ujedno živa slika onoga što Omiš jest i što predstavlja za hrvatsku glazbenu baštinu. U Lisinski ove godine dolaze muške klape Bošket, Kaše, Krunik i Omiš, od ženskih Oželanda, Merla, Kapric, mješovite Dežgracija i Sfida te dječja klapa UŠ Luke Sorkočevića, znači ekipe koje su se istaknule u stvarno žestokoj konkurenciji, a mnogi od njih u samom su vrhu godinama.

Izvorna dalmatinska pjesma ima vjernu publiku i vrsne interpretatore. Mi bismo naravno voljeli da je ta scena još šira, a svoj obol dajemo kroz Večeri dječjih klapa. Svatko tko je bio bar na jednoj i doživio emocije koje ta djeca donose na pozornicu, zna da a cappella klapska scena ima budućnost. Tu djecu treba podržati, oni su jamac očuvanja naše tradicije.

Pripremate li neko posebno iznenađenje za ovo 40. izdanje zagrebačkog koncerta „Pismo moja, hrli tamo – Zagrebu na dar“?

- Ne bih to nazvao iznenađenjem, ali vjerujem da će vrhunac večeri biti na samom kraju kad će članovi svih klapa zajedno izvesti Delmatinu „Dalmatino, povišću pritrujena“. Samo zamislite taj spoj moćne pjesme i više od 70 prekaljenih klapaša.

Ovo je godina velikih jubileja za Festival. Poznato je da se mnogi festivali danas muče, traže nove formate. Kako stoji Omiški festival?

- Moram priznati da smo zadovoljni. Omiška pjaca i ovo je ljeto bila pretijesna, za muško finale ni dvije nam pjace ne bi bile dovoljne. Ove godine, kroz sve koncertne programe, imali smo možda i najjaču klapsku postavu u novijoj povijesti, vratili su nam se Ošjak, Trogir, Intrade …

Mislim da smo na primjeren način obilježili šest desetljeća Festivala, a vjerujem da će tako biti i s koncertom u Lisinskom koji će se održati 40. put.

Zagrebački koncert ima i plemenitu dimenziju – posjetitelji će u Lisinskom moći izravno podržati omiške vatrogasce. Na koji je način osmišljeno prikupljanje donacija?

- Nakon stravičnog požara koji je u kolovozu poharao naš kraj i nažalost odnio šest ljudskih života, prirodno je da smo željeli uz koncert vezati i poruku solidarnosti. Na ulazu u Veliku dvoranu bit će postavljena kutija u koju će posjetitelji moći dati dobrovoljne donacije za omiške vatrogasce. Da nije bilo njihove nesebične požrtvovnosti posljedice katastrofalnog požara kojem smo svjedočili ovog ljeta bile bi još i gore.