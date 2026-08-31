Uoči subotnjeg prosvjeda stigla zanimljiva poruka iz Splita: "Ne možemo svi biti u Zagrebu, ali..."

Podrška građanima Like uoči velikog prosvjeda koji će se u subotu, 5. rujna, održati u Zagrebu stiže i iz Dalmacije. Društvo turističkih vodiča Splita (DTVS) javno je stalo uz prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, koji organizira građanska inicijativa „Gospić je naš dom“.

Splitski vodiči svjesni su da zbog prirode svog posla mnogi od njih početkom rujna neće moći otputovati u Zagreb, no poručuju da fizička udaljenost ne znači i izostanak podrške.

„Ne možemo svi biti u Zagrebu. Ali možemo biti zajedno“

– Ne možemo svi biti u Zagrebu. Ali možemo biti zajedno – poručili su iz Društva turističkih vodiča Splita.

Ističu kako su njihovi dani tijekom turističke sezone vezani uz grupe, putovanja i unaprijed dogovorene obveze koje često nije moguće pomaknuti.

Ipak, naglašavaju kako je želja da budu dio ovog trenutka velika.

Podsjećaju i na posebnu ulogu turističkih vodiča koji svakodnevno gostima predstavljaju Hrvatsku, njezinu povijest, ljude, kulturnu baštinu i vrijednosti.

– Turistički vodiči svakodnevno govore o Hrvatskoj. Govorimo o njezinoj povijesti, njezinim ljudima, njezinim vrijednostima i svemu onome što je čini našim domom. Nije bez razloga naša profesija prepoznata i kao svojevrsno ambasadorstvo Hrvatske – navode.

Iz DTVS-a zato poručuju da će svatko dati doprinos na način na koji može.

– Netko će biti u Zagrebu. Netko će ostati u Splitu. Ali svatko može pokazati da mu je stalo. Iz Splita, srcem i mislima, hodamo za Liku i Hrvatsku. Nismo u Zagrebu, al' smo uz vas.

U subotu okupljanje na Tomislavcu

Veliki zagrebački prosvjed zakazan je za subotu, 5. rujna. Prema najavljenom programu, okupljanje počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava kod Glavnog kolodvora, nakon čega će sudionici krenuti prema središtu Zagreba. Središnji dio prosvjeda predviđen je u 12 sati na Trgu bana Josipa Jelačića.

Organizatori naglašavaju da je riječ o građanskom i nadstranačkom okupljanju, a u središtu zahtjeva su nezakonito odloženi otpad na području Gospića, sanacija terena, utvrđivanje odgovornosti te zaštita zdravlja ljudi, vode i okoliša.

Slučaj je posljednjih tjedana prerastao lokalne okvire, a organizatori poručuju da njihov prosvjed nije vezan samo uz Liku nego i uz druga mjesta u Hrvatskoj u kojima građani upozoravaju na ekološke probleme.

Podršku dalo više od 200 javnih osoba i udruga

Kako se datum prosvjeda približava, širi se i krug onih koji mu javno daju podršku.

Građanska inicijativa Stop megafarmama i klaonicama u Hrvatskoj, koju čine Prijatelji životinja, Zelena akcija i niz lokalnih građanskih inicijativa, objavila je da prosvjed podržava više od 200 javnih osoba i udruga. Njihova je poruka da se u Zagrebu treba tražiti sanacija onečišćenog područja i odgovornost za nastalu situaciju. (

Prosvjed je podržao i Sindikat novinara Hrvatske, koji je pozvao svoje članove da mu se pridruže. Iz SNH-a poručili su da pravo na zdrav okoliš, čistu vodu i siguran život nije samo lokalno pitanje.

Podršku je dao i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, dok je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončićgrađane pozvao da dođu na prosvjed, naglasivši pritom da njegova stranka nije organizator skupa.

Plenković: „Bavimo se rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem“

Istoga dana kada je podrška stigla iz Splita, o subotnjem prosvjedu ponovno je govorio premijer Andrej Plenković.

Na Bledskom strateškom forumu potvrdio je da neće doći na prosvjed, navodeći da će u subotu biti u Italiji. Na pitanje hoće li se skupu pridružiti netko od ministara odgovorio je da o tome nisu razgovarali.

– Bavimo se rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem – poručio je Plenković.

Premijer je ponovio stav Vlade da problem postoji, ali i da se na njegovu rješavanju radi. Kazao je da je na spornu lokaciju dovezen otpad koji ondje nije smio završiti, da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak te da Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava.

Vlada je prethodno najavila i izmjene Kaznenog zakona kojima bi se trebale postrožiti kazne za kaznena djela protiv okoliša, uključujući uvođenje kaznenog djela ekocida.

Oči javnosti u subotu će biti uprte u Zagreb

Organizatori, međutim, ne odustaju od izlaska na zagrebačke ulice. Iz inicijative „Gospić je naš dom“ posljednjih su dana više puta naglašavali da okupljanje ne žele pretvoriti u stranački skup te pozivaju građane bez obzira na političko opredjeljenje.

Koliko će ljudi u subotu stići u Zagreb tek će se vidjeti, ali nekoliko dana prije prosvjeda jasno je da je pitanje otpada u Gospiću odavno prestalo biti samo lička tema.

A poruka koja danas stiže iz Splita vrlo je jednostavna: oni koji ne mogu hodati zagrebačkim ulicama – mogu biti uz one koji će hodati.