Uoči Race for the Cure neki od najpoznatijih simbola Splita nose ružičaste vrpce

Grgur Ninski, Gajo Bulat, Marko Marulić i Miljenko Smoje danas ponosno nose pink ribbon – znak podrške ženama koje se liječe od raka dojke i podsjetnik da u svojoj borbi nisu same.

A ima li boljeg mjesta za ružičastu vrpcu od Grgurova palca?

Godinama Splićani i njihovi gosti trljaju njegov palac za sreću. Od danas je na njemu i ružičasta vrpca – neka donese sreću svima koji se bore s karcinomom.

A što bi na sve to rekao Miljenko Smoje?

Vjerojatno bi nas pogledao onim svojim splitskim pogledom i dobacio: „A ludega grada… ča su mi ovo rozo omotali oko vrata?“

Ali vjerujemo da ni Smoje ovaj put ne bi bio kontra. Jer ovo nije samo roza vrpca. Ovo je znak zajedništva, podrške i nade. I sigurni smo da bi i kroničar Splita, novinar i književnik koji je toliko puta opisivao svoj grad i njegove ljude, razumio zašto se danas cijeli Split obukao u roza.

Zato vjerujemo da će se ovaj naš „najluđi“, ali i najlipši grad 4. listopada u 11 sati ponovno okupiti na Rivi. Netko će potrčati, netko prošetati, netko doći s obitelji i prijateljima, a netko samo zapljeskati.

Ali svi ćemo poslati istu poruku osobama koje se bore s karcinomom: Niste sami.

Pridružite nam se na Race for the Cure i budimo zajedno na splitskoj Rivi.

Registrirajte se na www.raceforthecure.eu

Budimo nada. Budimo podrška. Slavimo život.