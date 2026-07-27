Uoči premijere „Herschta 07769“: „Drama HNK-a stroj je velike snage i blago koje kreira najkompleksnija kazališna djela“

Druga dramska premijera 72. Splitskog ljeta je „Herscht 07769“ prema djelu nobelovca Laszla Krasznohorkaija. Režiju potpisuje Ivica Buljan, a dio autorskog tima govorio je o izazovima rada na tom suvremenom i već sad kultnom tekstu.

V.d. intendanta Božo Župić izrazio je zadovoljstvo viđenim na probama. „'Hercsht 07769' naša je druga dramska premijera. S obzirom na to da je ovo velika predstava u koju je uložen ogroman trud, jako smo zadovoljni. Držićev je 'Skup' jako je dobro prošao, uz višemjesečni rad u Dubrovniku i Splitu. Siniša Popović je htio 'Herscht' kao našu ljetnu premijeru, Ivica Buljan je preuzeo režiju. Popratio sam rad na novom prostoru u kojem nije lako igrati, zato zahvaljujem našem dramskom ansamblu i nadam se velikoj uspješnici. Mi smo tek drugi koji postavljaju ovo djelo mađarskog nobelovca Krasznohorkaija.“

V. d. ravnatelja Drame Siniša Popović osvrnuo se i na Krasznohorkaijev inspirativni govor povodom primanja Nobelove ngrade. „Slijedi nam hrvatska praizvedba Krasznohorkaijeva teksta. Posebna mi je čast što su ansambl ojačali naši kolege iz Slovenije, Marko Mandić i Robert Waltl. Hvala ansamblu što se prihvatio ovako teškog posla u nimalo lakim uvjetima. 'Herscht' je prošle jeseni dobio Nobelovu nagradu, a čini mi se da jednaku pozornost kao što je izazvao roman, uz polemike i komentare, zaslužuje i njegov govor prilikom uručenja nagrade. Dok je čitao taj govor, spomenuo je da se divi civilizaciji i do čega je sve došla, ali da sad slijedi jedan strmoglavi pad. Kad govori o anđelima, dostojanstvu i pobuni, mislim da govori i o nadi.“

Redatelj Ivica Buljan vjeruje da su ovakvi tekstovi smjer u kojem kazalište treba ići. „Veseli nas što smo došli do finala dugo pripremanog projekta, koji je mnogo sazrijevao i nakon čitanja. Sretan sam jer je HNK Split kuća gdje sam ja stasao, a Splitsko ljeto razumije da je kreacija drugačija od interpretacije. Ovo nije još jedna u nizu vlastitih slika literarnih predložaka, nego se hvatamo nečega što je suvremeno, sada aktualno. Roman je u Hrvatskoj prošle godine prevela Xenia Detoni, na čemu joj zahvaljujem jer to je veliki kulturološki doseg u našoj sredini. U svojim smo ga analizama pokušavali povezati s Krležom i njegovom djelomično baroknoj razvedenosti tekstova, koja proizlazi iz dodira s mađarskom kulturom. Krasznohorkai piše o lokalnim temama, ali nam i daje ogledalo da iz svoje male sredine pogledamo u planetarne dimenzije. On u svaki roman upliće i znanstvene teze i traži univerzalnu razinu.

Za Splitsko je ljeto ovo atipični naslov, ali već se „primio“, vjerojatno i zbog fantastičnog plakata Mile Modica. Odluka da igramo u napuštenoj elektrani u Dujmovači, koja je ujedno spomenik industrijske arhitekture, velik je izazov. Roman je pisan u jednoj rečenici i ima mnogo rukavaca priče koji ga prelijevaju u metafizički, pa krimić, pa fantasy, a baš u miješanju žanrova pokušava prikazati kaos, eksploziju današnjeg svijeta preko lika jednog čudaka, mladića koji simbolizira sve nas. U nama se uvijek skriva Florian koji u svijet ulazi nevino i naivno, a igra ga Stipe Jelaska. Njegovo putovanje kroz taj svijet kreće kroz susret s profesorom koji ga upućuje u kvantnu fiziku, pa sve do dominantnog tiranina koji ga voli na svoj način, ali ga uvlači i u neke teške priče. Ovakav veliki, izazovni projekt, od osvajanja prostora do činjenja ovoga materijala dramatskim, može izvesti rijetko koji ansambl, koji u nacionalnoj kući ima intelektualne, izvedbene i tehničke kapacitete za ovaj projekt. Na sceni je čak 35 ljudi, glumaca i glazbenika. Snaga je toga stroja velika i kreira velika kazališna djela. To je blago koje ova kuća ima te mora biti sačuvano i njegovano kroz najkompleksnije projekte.“

Umjetnički suradnik i dramaturg Ivan Penović oduševljen je hrabrošću koja je bila potrebnaza izbor ovakva djela na Splitskom ljetu.

„Bio sam zadužen za prvi veliki korak, a to je adaptacija ovoga romana, što mi je najteži takav zadatak u karijeri. Zahvalan sam Ivici Buljanu što se usudio postaviti ga, pogotovo zbog zahtjevnog terenskog rada. Krasznohorkai je majstor forme, roman je napisan u jednoj rečenici, majstor je i digresija, promjene tempa, repeticije i mnogih sredstava koja se opiru dramskom jeziku. Mi imamo zadatak reprezentacije romana i načina građenja priče te onoga što dramska scena zahtijeva. U romanu se događa mnogo toga i od njega bi se mogle raditi sezone TV-serije, a mi ga donosimo u događaju kroz jedan dio noći. Veselim se što ću s publikom proživjeti ovaj specifičan način građenja priče. Ovo zbilja jest atipičan zadatak za Splitsko ljeto, ali ovaj ansambl i ova publika već su te prve korake napravili s Ivicom Buljanom, koji predvodi svojim odnosom prema književnosti i zahtjevnim projektima. Nakon jednog teatra iz Njemačke, koji ima puno suženiju izvedbu, mi smo uzeli sve likove iz romana, a sve ćete vidjeti za dva dana.“

Scenograf Aleksandar Denić vjeruje da će izlazak iz kazališne zgrade za ovu predstavu biti pravi pogodak.

„Drago mi je da već treći put radim u Splitu, prvi mi je susret bio prije desetljeće i pol s „Kaubojem“, a ovaj je projekt slično rađen, na lokaciji koja odgovara onome što nama treba. Teren je malo težak, ali mislim da smo odradili dobar posao. Radujem se izlascima iz „crne kutije“, festival treba vanjski prostor, publici to bude jako zanimljivo. „

Lukša Vučić autor je glazbe ove predstave, a ovo mu je prva suradnja s HNK-om. „U romanu se mnogo spominje Bach, u raznim varijantama, tako da je glazba ujedno i autorska i Bachova. Nećemo se oslanjati na glazbu kao popunjavanje estetske funkcije, nego Bach diktira i miješa se u glazbu kao dio radnje, ali postoji i pozadinska – gdje se granice brišu i pretapaju. Bio je to izazovan zadatak s različitim stilovima i veselim se spajanju svih tih dijelova na izvedbi.“

Ana Savić Gecan napravila je ogroman posao s kostima, što autorski tim ističe kao veliki plus predstave. Svjetlo dizajnira Srđan Barbarić.

Gost Marko Mandić glumačkom je ansamblu pravo osvježenje, a on ne krije svoje oduševljenje radom s njima.

„Prezahvalan sam Ivici Buljanu i HNK-u na pozivu jer raditi s ovim ansamblom velika je sreća. Hodajući hodnicima ove zgrade i gledajući Bućanove plakate postaneš svjestan prošlosti i povijesti ovoga kazališta. Ovaj festival 72 godine pruža publici sjajne izvedbe, prošlu sam subotu gledao „Juditu“ i osvijestio da je ta pripovjedačka tradicija, od Judite do Herschta, dugačka 500 godina. Iz velikog materijala stvaramo jedan maksi-svijet u kojem se Florian sudara s našim fiksacijama i opsjednutostima. Moj ga lik pokušava pretvoriti u ortodoksnog domoljuba za „dan koji dolazi“ i koji čisti svijet od svih koji nisu „naši“. Kao uskličnik stoji misao – pazimo se toga, a kazalište nam pruža pravac koji trebamo birati.

Snježana Sinovčić-Šiškov igra posebnu ulogu koja se tijekom predstave mijenja, a iz perspektive glumice ukazala je na vrlo zahtjevne uvjete u kojima ansambl radi izuzetne predstave. „Ja sam projekcija lica Angele Merkel, a Florian je baš bio zakinut za majčinsko lice, „Mutti“. Ona je projekcija nekoga komu Florian šalje pismo, a ujedno sam komentator zbivanja na sceni. Uvijek mi je zanimljiv proces rada s Ivicom Buljanom zbog slobode koju mi on pruža, zbog osjećaja da sam sukreator. Ne bi to bilo moguće napraviti bez strpljenja ansambla kojima ja ulazim u scene, promatram ih i „izbacujem“ iz njihova prostora jer sam vidljiva samo Florianu. Mi se kao radnici nalazimo u jednom tjesnacu koji je sve uži u uži, a to je umjetničko i organizacijsko pitanje prostora koji postaje nemoguć za funkcioniranje. Moramo dobiti pomoć s tehnikom pa se koristim ovom prilikom da na to i ukažem. Ovo je napor koji nije svakodnevan i običan, radimo u strašno teškim uvjetima i iz ljubavi, a ne smije se dodatno crpiti ljubav. Dolores Mahorić i Sonja Dvornik nevjerojatno su pomogle u ovome projektu, na čemu im hvala. Naša se iscrpljenost, koja rezultira i intervencijama Hitne pomoći, neće vidjeti na našoj premijeri, ali bilo bi lijepo kad bi nam se olakšalo.

Katarina Romac dala je svoju perspektivu mračne strane romana. „Ja predstavljam skupinu neonacista iz romana, a čitajući adaptaciju stalno mi je nad glavom bila slutnja zla, infiltracija ekstremne desnice u društvo. Ponekad mislimo „to su samo djeca“, ali ta zaigranost mržnje daje im mogućnost da postanu ubojice. Oni stalno razvijaju svoju mržnju prema drugom i u svojim se jazbinama, na čelu s Bossom, time diče. Marko Mandić nam je osvježenje u ansamblu, što nam je jako zanimljivo, pogotovo kad vidimo kako rješava probleme. Kao ansambl se stalno vraćamo našem radu koji nam je sigurna luka.“

Monika Vuco Carev dašak je prijateljstva u moru negativnosti toga prostora. „Ja igram Ilonu, doseljenicu iz Rumunjske koja ima improvizirani ugostiteljski objekt. Krasnohorkai ga opisuje kao „ništa posebno, ali sasvim dovoljno za prijateljsko ozračje“ – ta mi je sintagma bila nit vodilja i za rad na mojem licu. Taj prostor doživljavam kao oazu i kao mjesto pauze u svijetu u kojem sve nepovratno juri u apokalipsu i propast. Takvo što pruža nadu da stvarno postojimo i pruža protutežu toj neonacističkoj strani. Mislim da smo uspjeli stvoriti taj imaginarni svijet i da smo uspjeli prikazati raspad te iste zajednice. U nemogućim smo uvjetima od igre kreirali taj svoj svijet.“

Marija Šegvić na kraju je rekla. „Igram Sybille Ringer, u romanu je ona opreka Bossu i njegovim nasilnim, okupatorskim metodama. Zanimljiva mi je specifičnost te čuvarice tradicije, vrijednosti, knjiga, ona s te strane pokušava biti Florianova majka, ali u njoj je i strah od predstojeće apokalipse. Mnogi koji progovore nastradaju, zato ona odbija svijet u kojem živi, jer to je često i u današnjem svijetu.“

Premijera je na programu 29. srpnja u 20 sati, a reprize 30. i 31. 7. te 1. kolovoza, u Dujmovači.