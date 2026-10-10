Uoči najvećeg hrvatskog derbija oglasile se legende: "Hajduk je u naletu, ali..."

Danas se na Poljudu igra najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Naravno, publika će danas ispuniti Poljud i bit će to pravi nogometni dan u Splitu. Dinamo i Hajduk na vrhu su tablice SHNL-a, a očekuje nas zanimljiv nogometni sraz.

Nazvali smo legende Bijelih i Modrih, baš dvojicu igrača koji su nekada nosili igru dviju najvećih hrvatskih momčadi – hajdukovca Zorana Vulića i dinamovca Đemala Mustedanagića.

Vulić: „Hajduk je u naletu, nadam se pobjedi Bijelih“

„Očekujem pravi derbi. Hajduk je u naletu, momčad je u formi i nadam se pobjedi Bijelih. Bit će to dobra utakmica, samo, evo, da vrime posluži.“

A igrao je Vule i po kiši, i to kako! Pamtimo ga kako je jurišao protiv Sparte i Tottenhama, a posebno onaj eurogol Dinamu s nekih tridesetak metara na Maksimiru u proljeće 1987. godine.

Mustedanagić: „Očekujem pobjedu Modrih“

Đemal Mustedanagić punih je deset godina bio strašna poluga Dinama. Agresivan i zahvalan kao zadnji vezni, a mogao je igrati i beka, stopera, libera, pa i naprijed.

Baš ljubimac trenera, prevažna Ćirina karika za Dinamovu legendarnu titulu 1982. godine.

„Hajduk se vratio na pravi način. Bit će to odličan derbi s obje strane, ali pošto sam dinamovac, očekujem pobjedu Modrih.“

Često ste nastupali u Splitu. Pamtite li pun Poljud i Stari plac?

„Ma kako ne! Dinamo je upravo u Splitu u proljeće 1982. pobijedio s 2:1 i tako trasirao put prema toj, 24 godine čekanoj tituli prvaka. Igrao sam dosta i na Starom placu, pamtim publiku tik uz teren i sretan sam što sam doživio tako pravu nogometnu atmosferu, pa i kao gostujući igrač.“

Danas u 15 sati sve će oči biti uprte u Poljud, u susret dvaju najvećih hrvatskih klubova.