Uoči dvoboja s Hrvatskom kruži teorija: Gani se možda više isplati izgubiti

Reprezentacija Gane već je uoči dvoboja s Hrvatskom praktički osigurala plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. Četiri boda osvojena u prva dva kola, pobjedom protiv Paname i remijem s Engleskom, u gotovo svim kombinacijama jamče Gani prolazak dalje, čak i u scenariju da završe kao trećeplasirana momčad skupine L, piše gol.hr.

No, paralelno s raspletom skupine, u fokusu javnosti ponovno se našla situacija oko Thomasa Parteya. Jedan od najvažnijih igrača ganskog veznog reda, zbog optužnice za silovanje u Velikoj Britaniji i predstojećeg suđenja, nije dobio vizu za ulazak u Kanadu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Unatoč pokušajima Nogometnog saveza Gane, pa čak i angažmanu državnih institucija, kanadske vlasti nisu promijenile stav, dok se FIFA odlučila ne uključivati u slučaj.

Zbog toga je Partey već propustio susret protiv Paname, a vrlo je izgledno da neće moći nastupiti ni u potencijalnoj utakmici šesnaestine finala – ovisno o konačnom poretku u skupini.

Ako Gana protiv Hrvatske osvoji bod ili sva tri, završila bi kao drugoplasirana te bi u nokaut-fazi igrala protiv druge reprezentacije skupine K, odnosno Portugal ili Colombia. Taj se dvoboj, međutim, igra u Kanadi, gdje će Parteyu vrata ostati zatvorena.

U slučaju pobjede Hrvatske, Gana bi skupinu završila na trećem mjestu i šesnaestinu finala igrala u Kansas Cityju protiv pobjednika skupine K.

U tom scenariju Partey bi bio na raspolaganju izborniku, no samo za jednu utakmicu. Naime, eventualni prolaz dalje značio bi selidbu u Kanadu i osminu finala, gdje bi iskusni veznjak ponovno morao ostati po strani.