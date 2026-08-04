Uoči Dana pobjede objavljena nova pjesma koja slavi hrvatske branitelje

Uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja, objavljen je službeni videospot za novu domoljubnu pjesmu „Pobjednici – Povijest pišu”.

Pjesma je posvećena hrvatskim braniteljima koji su u Domovinskom ratu sudjelovali u obrani Republike Hrvatske, kao i svim poginulim, nestalim i preminulim braniteljima te njihovim obiteljima.

Autori ističu kako je pjesma nastala kao izraz poštovanja i zahvalnosti prema svima koji su svojim doprinosom sudjelovali u stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske. Kroz stihove i glazbu naglašava važnost očuvanja sjećanja na Domovinski rat te prenošenja tih vrijednosti budućim naraštajima.

Tekst pjesme napisao je pjesnik Dinko Barać, dok glazbu i montažu potpisuje Jure Ivančević (Gospa od Ružarija Budimiri).

Videospot je dostupan na YouTubeu, a može se pogledati na sljedećoj poveznici: