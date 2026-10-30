Uoči blagdana Svih svetih u Kaštelima položeni vijenci i upaljene svijeće za poginule branitelje

Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana tradicionalno su položeni vijenci i zapaljene svijeće pred spomenikom prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu u Kaštel Lukšiću te pod spomen-križem na Malačkoj.

Prije polaganja vijenaca, molitvu odrješenja u Gradskoj vijećnici predvodio je sućurački župnik don Ivan Delić gdje su upaljene svijeće za sve poginule branitelje čije fotografije se nalaze u Gradskoj vijećnici.

Vijence su položili predstavnici Grada predvođeni gradonačelnikom Kaštela Denisom Ivanovićem i dogradonačelnikom Antoniom Budimirom, pročelnikom Grgicom Benutićem, kao i članovi udruga proizašlih iz Domovinskog rata, gradski pročelnici i vijećnici, predstavnici kaštelanskih udruga te brojni građani.

"Svijeće ćemo upaliti i na posljednjim počivalištima naših kaštelanskih branitelja. Svaki od njih zaslužuje naše sjećanje i zahvalnost, a njihove obitelji sigurnost da njihova žrtva nije zaboravljena", istaknuo je Ivanović.