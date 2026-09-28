UNIVERSITAS UPISAO POBJEDU NA POČETKU SEZONE Porazili Malu Mljekaru

Akademski malonogometni klub Universitas krenuo je u novu sezonu na najbolji mogući način - upisao je pobjedu na domaćem terenu slavivši rezultatom 4:2 protiv Male Mljekare u sklopu Prve hrvatske malonogometne lige.

Domaćini od starta nametnuli jak ritam

Prvi su konkretnije zaprijetili domaćini preko Poljarića u 3. minuti, otišlo je preko gola. Potom je Stojkić maestralno obranio pokušaj gostiju. U 6. je minuti Barišić poslao bombu prema golu, no otišlo je iznad grede. Minutu potom Barišić je zatresao i vratnicu, ali lopta nije otišla u mrežu. Zaprijetio je Pažanin u 8. minuti, no gostiujući je vratar obranio.

Vratar gostiju branio nemoguće

U 11. je minuti Milićević bio u prilici, ali nije uspio dobro poklopiti loptu. Minutu je zatim Poljarić pucao lijevom, obranio je gostujući vratar. U 16. je minuti Jedvaj zaprijetio iskosa, gostujući je vratar bio na mjestu. Dvije je minute kasnije Pažanin bio u izglednoj situaciji, ali nije uspio stići do pogotka. U 19. je minuti ubacio Barišić, no Govorko nije uspio doći do lopte.

Raposodija golova u drugom dijelu

U 21. je minuti Pažanin pokušao špicom, no lopta nije pronašla put do gola. Minutu zatim pokušao je Barišić iz voleja, uhvatio je gostujući vratar. Zaprijetio je ponovno Barišić, otišlo je malo pokraj vratnice. Nedugo potom kombinirali su Tustonjić i Jedvaj, otišlo je u korner. U 25. je minuti poveo AFCU: Milićević se okrenuo i poslao loptu u mrežu za 1:0. U 26. je minuti požuti Ralić, a minutu je zatim Poljarić odradio požrtvovni trk, no Gotovac je pucao pored gola. U 29. je minuti AFCU udvostručio prednost: ubacio je Govorko, a Milićević loptu posalo u mrežu za svoju drugi pogodak u utakmici. Minutu kasnije pucao je Jedvaj, opružio se gostujući vratar i obranio.

Tustonjić zabio dva gola, gosti se neuspješno pokušali vratiti

U 30. je minuti Tustonjić zabio za povećanje vodstva: poslao je loptu od grede u mrežu za 3:0. Pet je minuta kasnije pucao Pažanin, ali lopta nije ni ovaj put pronašla put do gola. Potom je požutio Šerić, a Barišićev je pokušaj završio u bloku nakon izvođenja slobodnog udarca. U 35. su minuti gosti smanjili na 3:1: nakon uvođenja golman-igrača, precizan je bio Nospak. U 37. je minuti Barišić pogodio desnu stativu s gola na gol. U 38. je minuti Tustonjić upisao drugi pogodak: nakon dobrog presinga Milićevića i Jedvaja poslao loptu u mrežu za 4:1. Potom je požutio Kajfeš, a u novom je napadu gostujući vratar vršcima prstiju skinuo Gotovčev pokušaj. Zaprijetili su još i Milićević, koji je pogodio stativu te Govorko glavom, ali bez pogotka. U posljednjih 10 sekundi Šerić je pogodio gredu, a Šošić je pospremio glavom odbijenu loptu u mrežu za konačnih 4:2.

AFCU će idući vikend gostovati kod Aurelije Boso u sklopu 2. kola Prve HMNL.