Unatoč visokim temperaturama, splitska Riva prepuna domaćih i stranih gostiju

Iako su temperature zraka posljednjih dana dosegnule vrlo visoke vrijednosti, splitska Riva i dalje vrvi ljudima. Brojni građani i turisti tijekom dana šetaju uz more, ispijaju kavu na terasama te uživaju u ljetnoj atmosferi koja je zahvatila grad pod Marjanom.

Posebno je velik broj stranih gostiju koji koriste sunčano vrijeme za razgledavanje povijesne jezgre i obližnjih znamenitosti. Unatoč preporukama da se u najtoplijem dijelu dana izbjegava dulji boravak na suncu, mnogi su odlučili upravo na Rivi provesti dio dana.

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Ugostiteljski objekti bilježe dobru posjećenost, a šetnica uz more ostaje jedno od najomiljenijih mjesta okupljanja tijekom ljetnih mjeseci.