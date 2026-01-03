Unatoč tmurnom jutru, Pazar pun života. Provjerili smo cijene i ponudu

Unatoč sivom i oblačnom jutru, splitski Pazar bio je živahan jer su brojni građani odradili svoju uobičajenu kupnju namirnica. Provjerili smo kakva je ponuda dočekala kupce ovog jutra.

Već oko 10 sati dio prodavača počeo je zatvarati štandove jer je roba planula, no izbor je i dalje bio solidan – osobito za one koji su tražili namirnice za današnji ručak ili su se željeli opskrbiti za nadolazeći tjedan. Kilogram blitve prodaje se po cijeni od 4 eura, salata i cvjetača stoje 2 eura, rajčice 2,50 eura, dok se domaći krumpir može pronaći za 1,50 euro po kilogramu.

Bogata je i ponuda domaćeg voća. Jabuke i mandarine prodaju se po 1,50 euro, šljive pogodne za pekmez ili knedle stoje 2,50 eura, a limun 3 eura.

