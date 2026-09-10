Unatoč brojnim izazovima još jedna rekordna turistička godina

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja kolovoza ostvareno 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 1 posto u dolascima i u noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 86,7 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 0,5 posto u odnosu na lani, a na kontinentu, uključujući i grad Zagreb, ostvareno je 3,8 milijuna noćenja, što je 1 posto više nego lani.

Podaci sustava eVisitor također pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom kolovoza ove godine zabilježeno više od 5 milijuna dolazaka i 31,4 milijuna noćenja, što u odnosu na kolovoz lani predstavlja rast od 2 posto u dolascima i 0,5 posto u noćenjima, a važno je naglasiti kako je ovim rezultatom po prvi put u povijesti premašeno 5 milijuna turističkih dolazaka u kolovozu. U osmom mjesecu najviše noćenja su ostvarili gosti s tržišta Njemačke, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Austrije, Italije, Mađarske, Češke i dr. Gledano prema županijama, najviše noćenja je ostvareno u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a gledano prema destinacijama u Rovinju, Viru, Poreču, Medulinu, Umagu i Dubrovniku.

„Hrvatski je turizam konkurentan i to vidimo po svim pokazateljima, a za to smo se i maksimalno potrudili. Iza nas je zaista izvanrednih osam mjeseci i ljetna sezona u kojoj smo, usprkos brojnim izazovima ostvarili rast u ključnim pokazateljima. Posebno je važno da smo taj rezultat ostvarili u okolnostima u kojima se način putovanja mijenja. Cijelo vrijeme govorili smo da će putovanja biti kraća i da će gosti racionalnije upravljati svojim budžetima, a razlika između rasta dolazaka i nešto blažeg rasta noćenja upravo potvrđuje te trendove“, rekao je ministar Tonči Glavina te dodao:

„Mi smo kroz cijelu godinu pratili kretanja, pravodobno reagirali i usmjeravali aktivnosti tamo gdje je bilo potrebno, a turistički sektor je taj pristup prepoznao i svojim angažmanom dao svoj puni doprinos. Zato želim zahvaliti cijelom sektoru na suradnji, angažmanu i spremnosti da odgovori na izazove ove sezone, posebno u dijelu cjenovne konkurentnosti“, zaključio je ministar Glavina.

Kada turistički rezultat Hrvatske segmentiramo po županijama, u prvih osam mjeseci najviše noćenja ostvareno je u Istri (25,4 milijuna noćenja), Splitsko-dalmatinskoj županiji (preko 17 milijuna noćenja) te na Kvarneru (15,2 milijuna noćenja), a gledano prema destinacijama u Rovinju, Dubrovniku, Poreču, Splitu, Umagu i Medulinu.

„Rezultati ostvareni u prvih osam mjeseci potvrđuju da je interes za Hrvatskom i dalje vrlo snažan te da smo kao destinacija dobro odgovorili na tržišne izazove, kao i na promjene u ponašanju putnika koji danas puno pažljivije donose odluku o putovanju. Vjerujem da je tome, uz kvalitetu hrvatske turističke ponude i rad cijelog turističkog sektora, pridonio i kontinuitet naših promotivnih aktivnosti. Tijekom godine bili smo vrlo aktivni na ključnim emitivnim tržištima kroz integrirane digitalne i marketinške kampanje, snažnije korištenje društvenih mreža, PR aktivnosti te suradnje s avioprijevoznicima, turoperatorima i vodećim međunarodnim platformama. Pred nama je još važan dio godine i vrlo smo fokusirani na posezonu te na zimski dio godine. Želimo zadržati pozitivnu dinamiku, ali istodobno nastaviti raditi na kvaliteti, konkurentnosti i većoj vrijednosti hrvatskog turizma“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Gledano prema tržištima, tijekom prvih osam mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti s tržišta Njemačke (16,9 milijuna noćenja), Hrvatske (11,7 milijuna noćenja), Slovenije (9,6 milijuna noćenja), Austrije (6,3 milijuna noćenja), Poljske (6,3 milijuna noćenja), Češke (4,5 milijuna noćenja), Mađarske (3,7 milijuna noćenja), Italije (3,5 milijuna noćenja), UK-a (3,2 milijuna noćenja) i dr.