UN upozorava: Milijuni djece izbjeglica mogli bi ostati bez obrazovanja

Milijunima djece izbjeglica diljem svijeta prijeti gubitak pristupa obrazovanju zbog sve većeg manjka novca za programe školovanja, upozorila je UN-ova agencija za izbjeglice (UNHCR).

Podaci UNHCR-a pokazuju da prošle godine čak 5,8 milijuna djece izbjeglica nije pohađalo školu. To je 44 posto od ukupno 13,1 milijuna djece izbjeglica u svijetu.

Situacija se dodatno pogoršava kako države smanjuju izdvajanja za humanitarnu i razvojnu pomoć, zbog čega u UNHCR-u strahuju da bi dosadašnji napredak u obrazovanju izbjeglica mogao biti poništen.

Srednja škola dostupna tek svakom trećem djetetu

Najmanje dvije trećine djece izbjeglica obuhvaćene obrazovanjem pohađale su osnovnu školu. Situacija je znatno lošija kada je riječ o nastavku školovanja – srednjoškolsko obrazovanje dostupno je tek približno svakom trećem djetetu.

Unatoč tome, zabilježen je pozitivan pomak u visokom i strukovnom obrazovanju.

Prvi put je tijekom 2025. više od 450.000 izbjeglica upisalo sveučilište ili neku od ustanova strukovnog obrazovanja. Udio izbjeglica koje nastavljaju obrazovanje nakon srednje škole tako je porastao s devet na 11 posto.

"Obrazovanje mi je omogućilo prilike koje zbog izbjeglištva možda ne bih imao", poručio je visoki povjerenik UN-a za izbjeglice Barham Salih.

Salih o važnosti obrazovanja za izbjeglice govori i iz osobnog iskustva. Rođen je u Iraku, a nakon što je s obitelji izbjegao u Iran, kao dijete pohađao je školu za izbjeglice. Obrazovanje je kasnije nastavio u Velikoj Britaniji, gdje je doktorirao statistiku i primjenu računalnih metoda u inženjerstvu.

UNHCR-u nedostaju milijarde dolara

Najveću prijetnju nastavku pozitivnih trendova predstavlja nedostatak novca. UNHCR procjenjuje da mu je za financiranje ovogodišnjih aktivnosti potrebno oko 8,5 milijardi dolara, ali dosad je osigurana tek približno trećina potrebnog iznosa.

Salih upozorava da bi smanjenje ulaganja u obrazovanje, u trenutku kada padaju i ukupna izdvajanja za humanitarnu i razvojnu pomoć, moglo imati dugoročne posljedice.

Prema njegovim riječima, takav razvoj događaja mogao bi poništiti dosadašnji napredak i cijeloj generaciji mladih ljudi uskratiti prilike koje pruža obrazovanje.

Veliki donatori smanjuju pomoć

Problem dodatno otežava činjenica da niz država smanjuje sredstva namijenjena međunarodnim programima pomoći.

Među njima je i Njemačka, jedna od najvećih svjetskih donatorica. Prema sadašnjim planovima, zemlja bi 2027. trebala petu godinu zaredom smanjiti izdvajanja za razvojne programe.

UNHCR upozorava da posljedice takvih rezova ne znače samo manje novca za škole. Za milijune djece koja su već bila prisiljena napustiti svoje domove mogle bi značiti i gubitak jedne od najvažnijih prilika za izgradnju sigurnije budućnosti.