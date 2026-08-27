Umro zločinac Ratko Mladić

Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu.
Vijest o smrti potvrdila je njegova obitelj, piše Euronews Srbija i prorežimski mediji.
Mladićevo se zdravlje znatno pogoršalo nakon što je pretrpio nekoliko moždanih udara.
Njegova obitelj i liječnici više su puta upozoravali na teško stanje i tražili da ga se pusti na slobodu radi liječenja, no nadležna tijela u Haagu odbila su sve takve zahtjeve.
Datum i mjesto sprovoda bit će objavljeni naknadno.
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