Umro sudac (38) kojeg je FIFA uklonila s liste za Svjetsko prvenstvo

Nizozemski nogometni sudac Rob Dieperink preminuo je u 38. godini, potvrdio je u ponedjeljak Nizozemski nogometni savez (KNVB). Dieperink je do početka ove godine slovio za jednog od najcjenjenijih nizozemskih sudaca i bio je kandidat za Svjetsko prvenstvo 2026., no s popisa je uklonjen nakon uhićenja zbog teških optužbi za zlostavljanje maloljetnika.

U priopćenju objavljenom na službenim stranicama Saveza izražena je duboka tuga. "Šokirani smo i duboko ožalošćeni viješću o smrti suca Roba Dieperinka. Njegovim odlaskom sudačka organizacija izgubila je izvanrednog međunarodnog suca, ali prije svega sjajnog kolegu. Naše su misli uz njegovu obitelj, prijatelje i sve koji su ga poznavali. Želimo im mnogo snage da prebrode ovaj golemi gubitak", poručili su iz KNVB-a. Uzrok smrti nije priopćen.

Uhićenje u Londonu i teške optužbe

Dieperink je u travnju uhićen u Londonu, gdje je bio angažiran kao VAR sudac na prvoj utakmici četvrtfinala UEFA-ine Konferencijske lige između Crystal Palacea i Fiorentine (3:0). Teretio se za tri kaznena djela, među kojima je bila i optužba za seksualni napad na 17-godišnjaka prije početka utakmice na stadionu Selhurst Park.

Ipak, londonska je policija naknadno obustavila istragu uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza za nastavak kaznenog postupka. Dieperink je tijekom karijere redovito bio angažiran kao VAR ili pomoćni VAR sudac na najvećim međunarodnim natjecanjima.

Bio je dio sudačkih timova na Europskom prvenstvu 2024. i Olimpijskim igrama u Parizu iste godine, a obnašao je i ulogu pomoćnog VAR suca u finalu Europske lige 2024. između Atalante i Bayer Leverkusena, piše Index.

