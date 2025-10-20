Close Menu

Umro srbijanski ratni zločinac

Prije tri tjedna pustili ga na slobodu

General Nebojša Pavković preminuo je danas oko 12 sati na VMA, gdje se liječio nakon što je prije 22 dana prebačen u Srbiju iz finskog zatvora. Podsjetimo, 28. rujna pušten je na slobodu prije odsluženja zatvorske kazne u Finskoj kako bi se liječio u Srbiji.

General Pavković borio se s teškom bolešću i bio je u terminalnoj fazi. Njegovo zdravstveno stanje bilo je toliko ozbiljno da je na zahtjev srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije, Haaški sud dopustio njegovo puštanje iz finskog zatvora, piše Kurir. 

Nebojša Pavković rođen je 10. travnja 1946. u selu Senjski Rudnik, u općini Despotovac. Osnovno obrazovanje završio je u rodnom kraju, a 1966. godine učiteljski studij završio je u Aleksincu.

Vojnu karijeru započeo je studijem na Vojnoj akademiji Kopnene vojske u Beogradu, koju je završio 1970. s izvrsnim uspjehom. Školovanje je nastavio na Zapovjedno-štabnoj akademiji Kopnene vojske, koju je završio 1982., a 1988. godine završio je Zapovjedno-štabnu školu opere s prosječnom ocjenom 10,00, rangiran kao prvi u činu.

Prve zapovjedne dužnosti obavljao je u Pješačkoj školi pričuvnih časnika u Bileći, u Bosni i Hercegovini, gdje je bio i časnik za studij i nastavno usavršavanje. Kasnije je bio zapovjednik pješačke bojne u Desetoj pješačkoj brigadi, a u Šesnaestoj proleterskoj pješačkoj pukovniji, prvo načelnik stožera, a zatim zapovjednik.

