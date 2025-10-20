Umro srbijanski ratni zločinac

General Nebojša Pavković preminuo je danas oko 12 sati na VMA, gdje se liječio nakon što je prije 22 dana prebačen u Srbiju iz finskog zatvora. Podsjetimo, 28. rujna pušten je na slobodu prije odsluženja zatvorske kazne u Finskoj kako bi se liječio u Srbiji.

General Pavković borio se s teškom bolešću i bio je u terminalnoj fazi. Njegovo zdravstveno stanje bilo je toliko ozbiljno da je na zahtjev srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije, Haaški sud dopustio njegovo puštanje iz finskog zatvora, piše Kurir.

Nebojša Pavković rođen je 10. travnja 1946. u selu Senjski Rudnik, u općini Despotovac. Osnovno obrazovanje završio je u rodnom kraju, a 1966. godine učiteljski studij završio je u Aleksincu.

Vojnu karijeru započeo je studijem na Vojnoj akademiji Kopnene vojske u Beogradu, koju je završio 1970. s izvrsnim uspjehom. Školovanje je nastavio na Zapovjedno-štabnoj akademiji Kopnene vojske, koju je završio 1982., a 1988. godine završio je Zapovjedno-štabnu školu opere s prosječnom ocjenom 10,00, rangiran kao prvi u činu.

Prve zapovjedne dužnosti obavljao je u Pješačkoj školi pričuvnih časnika u Bileći, u Bosni i Hercegovini, gdje je bio i časnik za studij i nastavno usavršavanje. Kasnije je bio zapovjednik pješačke bojne u Desetoj pješačkoj brigadi, a u Šesnaestoj proleterskoj pješačkoj pukovniji, prvo načelnik stožera, a zatim zapovjednik.