Umro splitski ulični pjevač Željko Verona

Preminuo je Željko Verona, Splićanima poznat kao ulični pjevač koji je svojim nastupima i pjesmom godinama bio dio splitske svakodnevice. Njegov glas i pojava bili su prepoznatljivi brojnim građanima i prolaznicima, a mnogima će ostati u sjećanju upravo kroz pjesme kojima je uljepšavao dane na splitskim ulicama.

Vijest o njegovoj smrti rastužila je one koji su ga poznavali, ali i brojne Splićane koji su ga susretali tijekom godina. Verona je bio jedan od onih ljudi koji su svojim osebujnim nastupom postali dio gradskog kolorita i splitske ulice.