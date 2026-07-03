Umro je Zrinko Ogresta

Hrvatski redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti Zrinko Ogresta preminuo je u 68. godini života, javlja Jutarnji.

Rođen u Virovitici 5. listopada 1958., Ogresta je bio jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Njegovi filmovi su prikazivani i nagrađivani na brojnim uglednim festivalima, poput onih u Berlinu, Veneciji, Karlovym Varyma, Londonu, Montpellieru, Haifi, Denveru, Milanu, Puli i na drugim mjestima.

Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma za ‘Krhotine‘, najuglednija svjetska TV nagrada Prix Italia za film ‘Isprani‘, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovym Varyma za film ‘Tu‘ i posebno priznanje na Berlinaleu za film ‘S one strane‘

Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo dobio je 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je 2025. godine.