Umro je profesor Zoran Pokrovac s Pravnog fakulteta u Splitu

U Frankfurtu je sinoć, u 71. godini života, nakon kratke i teške bolesti, preminuo prof. dr. sc. Zoran Pokrovac, dugogodišnji profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Posljednjih je godina živio u Njemačkoj.

Profesor Pokrovac ubraja se među najznačajnije hrvatske pravne teoretičare i predavače. Svojim bogatim znanstvenim opusom i predanim radom ostavio je dubok trag u razvoju pravne misli te u obrazovanju niza generacija mladih pravnika.

Na splitskom Pravnom fakultetu godinama je predavao jedan od najzahtjevnijih kolegija – Teoriju prava i države – gdje je studentima prenosio široko znanje i poticao ih na kritičko promišljanje.