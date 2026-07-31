Umro je legendarni Franco Baresi

U 67. godini života preminuo je Franco Baresi, jedan od najvećih obrambenih igrača svih vremena i neizbrisivi simbol AC Milana. Tužnu vijest objavio je milanski klub, koji se od svoje legende oprostio emotivnom porukom. Uzrok smrti zasad nije objavljen.

"Cijela povijest AC Milana plače zbog odlaska Franca Baresija. Njegov primjer i integritet zauvijek će ostati utkani u DNK kluba, baš poput njegova kultnog dresa s brojem 6. Sućut koju AC Milan upućuje Francovoj obitelji dijeli svaki navijač Rossonera, koji ovaj gubitak osjeća kao vlastiti", poručili su iz Milana.

Čitavu karijeru proveo u jednom klubu

Baresi je rođen 8. svibnja 1960. godine, a u prvu momčad Milana stigao je još kao tinejdžer tijekom sezone 1977./1978. Crveno-crni dres nosio je sve do završetka igračke karijere 1997. godine. Za Milan je odigrao čak 719 službenih utakmica i postigao 33 pogotka. Kao kapetan predvodio je veliku momčad Arriga Sacchija i Fabija Capella koja je krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina dominirala talijanskim i europskim nogometom. S Rossonerima je osvojio šest naslova prvaka Italije, tri europska Kupa prvaka, dva Interkontinentalna kupa i četiri talijanska Superkupa. Milan je njemu u čast povukao iz uporabe dres s brojem 6.

"Baresi je zauvijek"

Baresi je i nakon završetka igračke karijere ostao čvrsto povezan s klubom. Od 2020. godine obnašao je dužnost počasnog dopredsjednika, a 2024. postao je prvi službeno uvršteni član Milanove Kuće slavnih. Njegov posljednji javni nastup dogodio se nekoliko mjeseci prije smrti, na prepunom San Siru tijekom ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu. "Ujedinjeni smo u sjećanju na Franca, znajući da će nas nastaviti voditi i gurati naprijed na našem crveno-crnom putu. Zauvijek. Jer Baresi je zauvijek", poručio je AC Milan.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026