Umro je Asim Kurjak

Akademik Asim Kurjak, poznati hrvatski ginekolog i stručnjak za perinatalnu medicinu, preminuo je u 85. godini, javlja Jutarnji list. Bio je jedan od pionira primjene ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu u Hrvatskoj te međunarodno priznati stručnjak za prenatalnu dijagnostiku.

Život i karijera

Rođen je 13. rujna 1942. u Kotor-Varoši u Bosni i Hercegovini. Medicinu je diplomirao 1966. godine u Zagrebu, gdje je završio i specijalizaciju iz ginekologije i porodništva, a usavršavao se i u Londonu i Glasgowu. Tijekom karijere radio je u zagrebačkoj Klinici za ženske bolesti i porode, a zatim u bolnici Sveti Duh, gdje je godinama vodio Kliniku za ginekologiju i porodništvo.

Bio je redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, kao i međunarodnih stručnih organizacija iz područja perinatalne medicine. Napisao je ili uredio više od 120 knjiga i objavio više od tisuću znanstvenih i stručnih tekstova. Za svoj rad dobio je brojna priznanja, među kojima su nagrada Ruđer Bošković 1985. i odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića 2001. Počasne doktorate dodijelila su mu sveučilišta u Barceloni, Budimpešti, Ateni, Buenos Airesu i drugim gradovima.

Kontroverze i sudski postupci

Unatoč međunarodnom ugledu, Kurjakovu karijeru pratile su i afere. Ugledni medicinski časopis British Medical Journal optužio ga je 2006. za plagiranje znanstvenih radova. Etičko povjerenstvo zagrebačkog Medicinskog fakulteta potvrdilo je da je plagirao dva rada, a isti je zaključak 2007. donio i Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Kurjak je odbacivao optužbe i tvrdio da je riječ o pogreškama u citiranju.

Njegovo ime povezivalo se i sa slučajem smrti rodilje i njezina djeteta u bolnici Sveti Duh 2002. godine. U prosincu 2007. nepravomoćno je osuđen na osam mjeseci zatvora zbog zataškavanja liječničke pogreške. Presuda nije postala pravomoćna jer je mjesec dana poslije nastupila apsolutna zastara.

Protiv Kurjaka, njegove supruge Biserke Funduk Kurjak i još dvoje liječnika vodio se i sudski postupak zbog optužbi za nezakonito presađivanje jajnih stanica. Svi su u siječnju 2009. nepravomoćno oslobođeni optužbi jer sud nije utvrdio dovoljno dokaza za njihovu krivnju.