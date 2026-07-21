Umro Filip Mihalić (27), mladi HDZ-ovac poznat po aferi s testovima za koronavirus

Filip Mihalić, poduzetnik iz Gornjeg Kneginca kraj Varaždina, preminuo je u 27. godini tijekom boravka u inozemstvu, javljaju Varaždinske vijesti. Uzrok smrti zasad nije poznat.

Mihalić je široj javnosti postao poznat tijekom pandemije koronavirusa, kada se njegovo ime povezivalo s jednom od najvećih afera vezanih uz nabavu i distribuciju brzih antigenskih testova. Kao direktor tvrtke Buryen našao se u središtu istrage zbog sumnje da su na hrvatsko i europsko tržište plasirani krivotvoreni testovi koji su se predstavljali kao proizvodi kineskog proizvođača.

Mihalić je bio sin bivšeg HDZ-ovog saborskog zastupnika Anđelka Mihalića. Nakon što je počela pandemija koronavirusa, otac i sin uočili su priliku za lukrativni posao - nabavu kineskih covid-testova i prodaju tih istih testova hrvatskim bolnicama, domovima zdravlja, ljekarnama.

Prepakiravali krivotvorene testove

Firma mladog Mihalića prvo je testove za koronu uvozila od licenciranog proizvođača iz Kine, tvrtke Xiamen Boson Biotech. No u jednom je trenutku počela krivotvoriti testove u Turskoj i prepakiravati ih u Varaždinu.

Sumnja se da je tijekom 2022. godine Mihalić, uz pomoć svojih turskih veza, pokrenuo vlastitu proizvodnju gotovo identičnih testova, na kojima stoji oznaka kineske firme Xiamen, u jednoj istanbulskoj tvornici. I to cijelog sadržaja Bosonovog pakiranja osim štapića za testiranje, koje su morali nabavljati odvojeno, od druge kineske firme. Od Mihalićeve firme testove su nabavljali i bolnice, domovi zdravlja, zavodi za javno zdravstvo i Ravnateljstvo za robne zalihe.

Prihodi Buryena bili su gotovo nikakvi do 2020. godine, kad je Hrvatsku i cijeli svijet zahvatila pandemija koronavirusa. Tu godinu Mihalićeva tvrtka završava s 442.000 eura prihoda, a sljedeću s čak 3.47 milijuna eura prihoda. 2020. su imali jednu zaposlenu osobu, a sada imaju dvije, piše Index.