Umrla je misica Lucija Šišić, imala je tek 22

Hrvatsku zajednicu u Austriji potresla je vijest o preranoj smrti Lucije Šišić, mlade Hrvatice iz Beča koja je 2024. godine osvojila titulu Miss Austrije. Imala je samo 22 godine.

Vijest o njezinoj smrti objavio je obiteljski prijatelj Miroslav Piplica, koji se od Lucije oprostio emotivnom porukom.

"Otišla je naša Lucija, prerano i zauvijek", napisao je.

Bila je ponosna na svoje hrvatske korijene

Lucija je rođena u Beču, a njezini roditelji podrijetlom su iz Bosanske Posavine. Otac Ivo Šišić dolazi iz Odboja kod Brčkog, odnosno Dubrava, a majka Manda iz Ulovića kod Brčkog.

Iako je odrasla u Austriji, bila je snažno povezana s hrvatskim jezikom i nasljeđem svojih roditelja. Kod kuće je govorila hrvatski, a rado je odlazila u Bosnu i Hercegovinu, gdje je posjećivala baku.

"Iako sam rođena u Beču, ja rado posjećujem svoju Bosnu", govorila je svojedobno.

Lucija je bila i članica austrijske udruge Herzkinder Österreich, koja okuplja i pruža podršku osobama s prirođenim srčanim manama i njihovim obiteljima. I sama je pripadala skupini takozvane odrasle srčane djece.

Od Miss Beča do titule Miss Austrije

Šira javnost upoznala ju je početkom 2024. godine. U siječnju je u bečkom Lugner Cityju proglašena Miss Beča, čime je izborila priliku predstavljati austrijsku prijestolnicu na nacionalnom izboru.

Samo nekoliko mjeseci poslije ostvarila je još veći uspjeh i ponijela titulu Miss Austrije 2024. godine. Na izboru održanom u sklopu Fashion Weeka kandidatkinje nisu ocjenjivane samo prema izgledu, nego su važnu ulogu imali i inteligencija, karizma te nastup.

Lucija je svojim uspjehom privukla pozornost austrijske i hrvatske javnosti. Bila je studentica Bečkog sveučilišta, a oni koji su je poznavali opisivali su je kao vedru, skromnu i talentiranu djevojku.

Njezina majka Manda nakon osvajanja titule s ponosom je govorila o kćeri, ističući da je, osim modelinga, imala brojne druge interese. Lucija je voljela crtati i pjevati, a majka ju je opisala kao djevojku "punu talenata".

Uzrok njezine smrti nije naveden u dostupnim informacijama.