Umrla je Ksenija Urličić

Preminula je Ksenija Urličić, dugogodišnja televizijska urednica i voditeljica koja je ostavila dubok trag u povijesti hrvatske televizije, javlja Jutarnji list. Do 87. rođendana nedostajala su joj dva mjeseca.

Urličić je preminula samo nekoliko tjedana nakon supruga, inženjera Ivice Urličića, s kojim je provela gotovo šest desetljeća.

Rođena je u Splitu, no već se kao trogodišnja djevojčica s roditeljima preselila u Zagreb. Odrasla je kao najmlađe dijete u obitelji, uz braću Zlatka i Žarka te sestru Maju. Njezin brat Žarko Domljan kasnije je postao prvi predsjednik Hrvatskog sabora.

Na televiziju stigla još kao studentica

Prvi susret s kamerama dogodio se puno prije njezine velike televizijske karijere. Imala je samo 15 godina kada je prošla audiciju za film "Mala Jole" redatelja Nikše Fulgosija. Filmska gluma, međutim, nije je osvojila.

"Snimanje na brodu, treninzi, škola na daljinu, učenje scenarija, odvojenost od obitelji... Sve mi je bilo traumatično i odbojno, tako da se na audiciju za sljedeći film nisam ni javila", svojedobno je ispričala.

Ipak, upravo joj je to iskustvo otvorilo vrata buduće profesije. Ivan Hetrich, koji je na filmu radio kao asistent režije, predložio joj je da se okuša na audiciji za televizijske najavljivačice.

Urličić je tada bila na prvoj godini studija romanistike. Audiciju je prošla i započela karijeru tijekom koje će od najavljivačice i spikerice doći do jedne od najutjecajnijih uredničkih pozicija na televiziji.

Paralelno s televizijskim poslom završila je fakultet, zasnovala obitelj i postala majka.

Ljubav koja je trajala gotovo šest desetljeća

Upravo je televizija odigrala važnu ulogu i u njezinu privatnom životu. Budućeg supruga Ivicu upoznala je na početku karijere, a njihova ljubavna priča započela je 1966. godine, dok je Ksenija još radila kao najavljivačica.

Naočiti mladi inženjer privukao joj je pažnju pa je nakon posla pronalazila razloge za odlazak u studio u Radničkom domu, gdje je radio.

"Sjetila sam se da mi se pokvario tranzistor i zamolila sam ga da mi ga popravi. Eto, tako je sve počelo", prisjetila se mnogo godina poslije njihova upoznavanja.

Zašto su je zvali "Čelična lady"

Posebno razdoblje njezine karijere bilo je ono na čelu Zabavnog programa HTV-a. Upravo tada stekla je nadimak "Čelična lady", ponajprije zbog zahtjevnosti, discipline i načina na koji je vodila velike televizijske projekte.

"Ako je on sinonim za rad, red i disciplinu, nemam ništa protiv njega. Taj moj 'čelik' na površinu bi izbijao samo zbog dobrobiti projekata, zbog čega sam znala biti oštra, pa i neugodna", govorila je o nadimku koji ju je pratio.

Svoje godine na uredničkoj poziciji pamtila je kao razdoblje velikog uzleta Zabavnog programa, ali i kao vrijeme u kojem je televizija djelovala u potpuno drukčijim društvenim okolnostima.

"Intimno sam bila ispunjena zanosom, domoljubljem i entuzijazmom. Bila sam ponosna što mi je povjeren taj iznimno osjetljiv zadatak u teškim vremenima Domovinskog rata. Okupila sam sjajnu ekipu i krenuli smo naglo, bez stajanja", prisjećala se.

Njezina pravila vrijedila su za sve. Ostala je zapamćena i anegdota prema kojoj je jednu tada popularnu pjevačicu udaljila s probe jer se pojavila s viklerima u kosi.

Istodobno je veliku pažnju posvećivala novim televizijskim licima. Tijekom njezina uredničkog razdoblja afirmirali su se brojni voditelji koji će obilježiti hrvatsku televiziju, među njima Mirna Berend, Vlatka Pokos, Daniela Trbović, Mirko Fodor i Joško Lokas.

Ksenija Urličić tako je tijekom desetljeća provedenih pred kamerama i iza njih prošla gotovo sve razine televizijskog posla – od mlade najavljivačice do urednice koja je stvarala programe, postavljala profesionalne standarde i sudjelovala u stvaranju generacije televizijskih lica poznatih hrvatskoj publici.