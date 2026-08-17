Umrla je glumica Hayden Panettiere (36)

Američka glumica Hayden Panettiere, najpoznatija po ulogama u popularnim televizijskim serijama Heroes i Nashville, preminula je u 36. godini života. Tragičnu vijest potvrdio je njezin otac Skip Panettiere.

"Bila je nevjerojatna svjetlost i sila prirode koja je donosila neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali – i milijunima koji su je gledali na ekranu", poručila je obitelj. Zamolili su javnost da poštuje njihovu privatnost dok se nose s gubitkom.

Okolnosti glumičine smrti zasad nisu poznate.

Panettiere je pred kamerama bila praktički od rođenja. U reklamama se počela pojavljivati već s 11 mjeseci, a kao djevojčica glumila je u sapunicama One Life to Live i Guiding Light. Filmski debi ostvarila je s devet godina, kada je posudila glas princezi Dot i bila pripovjedačica u Pixarovu animiranom filmu Život buba. Zapaženu ulogu ostvarila je i u filmu Remember the Titans.

Svjetsku popularnost donijela joj je uloga Claire Bennet, navijačice s nadnaravnom sposobnošću regeneracije u NBC-jevoj seriji Heroes. Kasnije je glumila country pjevačicu Juliette Barnes u seriji Nashville, a ta joj je uloga donijela dvije nominacije za Zlatni globus.

Panettiere je s bivšim ukrajinskim boksačem Vladimirom Kličkom dobila kćer Kayu, rođenu 2014. godine. Par se razišao 2018.

Ranije ove godine objavila je memoare This Is Me: A Reckoning, u kojima je otvoreno progovorila o svojim iskustvima s postporođajnom depresijom, ovisnošću i oporavkom.