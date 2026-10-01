Umrla je Biljana Plavšić, ratna zločinka

Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koju je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) osudio za progon kao zločin protiv čovječnosti počinjen tijekom rata u Bosni i Hercegovini, umrla je jutros u Beogradu u 96. godini.

Jedina žena osuđena pred Haškim tribunalom

Plavšić je bila jedna od ključnih političkih figura vodstva bosanskih Srba tijekom prve polovice 1990-ih te jedina žena koju je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno osudio.

Prije političkog angažmana bila je sveučilišna profesorica biologije u Sarajevu, a u politiku je ušla uoči raspada Jugoslavije kao članica Srpske demokratske stranke (SDS). Uz Radovana Karadžića i Momčila Krajišnika postala je jedna od vodećih političkih figura bosanskih Srba.

Ljubila se s Arkanom u Bijeljini, Dodika predložila za premijera

Tijekom rata Plavšić je bila poznata po izrazito nacionalističkoj retorici i izjavama o nesrpskom stanovništvu. Jedna od fotografija koje su obilježile njezinu ratnu političku karijeru nastala je u Bijeljini 1992. godine, gdje je snimljena kako se srdačno pozdravlja i ljubi sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, vođom Srpske dobrovoljačke garde, čiji su pripadnici počinili zločine nad civilima.

Nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma i povlačenja Radovana Karadžića s političkih funkcija, Plavšić je 1996. godine postala predsjednica Republike Srpske.

Uslijedio je njezin otvoreni sukob s Karadžićevom strujom na Palama. Političko središte Republike Srpske postupno se premještalo prema Banjoj Luci, a Plavšić je osnovala Srpski narodni savez i približila se političkim opcijama koje su imale potporu međunarodne zajednice.

U tom je razdoblju važnu ulogu dobio i Milorad Dodik. Plavšić ga je početkom 1998. predložila za predsjednika Vlade Republike Srpske, nakon čega je Dodik prvi put postao premijer.

Optužena 2000., dobrovoljno se predala Haagu

Haški tribunal protiv Plavšić je 2000. podigao optužnicu koja ju je teretila za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Dobrovoljno se predala Tribunalu u siječnju 2001. godine.

Prekretnica u postupku dogodila se u listopadu 2002., kada je postigla sporazum s tužiteljstvom i priznala krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti.

Tužiteljstvo je nakon priznanja povuklo ostale točke optužnice, među kojima i optužbu za genocid.

U činjeničnoj osnovi njezina priznanja navedeno je da je političko vodstvo bosanskih Srba provodilo kampanju progona bosanskih Muslimana, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva na velikom području Bosne i Hercegovine. Plavšić je pred sudom prihvatila odgovornost za svoju ulogu i izrazila kajanje zbog žrtava i patnji koje su prouzročene.

Osuđena na 11 godina zatvora

Haški tribunal osudio ju je u veljači 2003. godine na 11 godina zatvora. Kaznu je služila u ženskom zatvoru Hinseberg u Švedskoj.

Nakon što je odslužila dvije trećine kazne, u listopadu 2009. puštena je na prijevremenu slobodu.

Nakon izlaska iz zatvora živjela je u Beogradu. U kasnijim javnim istupima dovodila je u pitanje iskrenost vlastitog priznanja iz Haaga te tvrdila da je sporazum s tužiteljstvom prihvatila iz pragmatičnih razloga kako bi se protiv nje odbacile ostale optužbe, uključujući onu za genocid.