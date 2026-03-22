Umor može biti simptom jedne ozbiljne bolesti, upozoravaju liječnici

Ako se stalno osjećamo umorno, to može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema. Iscrpljenost koja ne prolazi ni nakon odmora ne treba se zanemariti, osobito ako nas i najmanji napor potpuno iscrpi.

Jedno od stanja na koje takav umor može upućivati jest zatajenje srca. Gerijatrica Julia Newton za British Heart Foundation objašnjava da umor nije tek blaga iscrpljenost. “Umor je preplavljujući osjećaj nedostatka energije. Ljudi ga često opisuju kao pražnjenje baterije – dan mogu započeti s punom energijom, ali se ona vrlo brzo istroši”, istaknula je.

Zatajenje srca je kronično stanje koje može pogoditi svakoga, a češće se javlja kod starijih osoba. Iako se ne može u potpunosti izliječiti, uz pravilno liječenje i promjene životnog stila može se držati pod kontrolom. Osobe s tom dijagnozom mogu godinama živjeti kvalitetno, no bez liječenja stanje može biti opasno po život.

Osim umora, postoje i drugi simptomi na koje treba obratiti pozornost. To su kratkoća daha, oticanje nogu, gležnjeva ili stopala, kao i neobjašnjivo debljanje. Među češćim simptomima su i osjećaj ošamućenosti te poteškoće s disanjem. Stručnjaci naglašavaju kako zdrav način života – uravnotežena prehrana, redovita tjelesna aktivnost i prestanak pušenja – može značajno smanjiti rizik od razvoja bolesti.