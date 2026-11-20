Ljubitelji umjetnosti, povijesti i kulturne baštine u Splitu sljedećeg utorka imat će priliku sudjelovati u posebnom kulturnom događaju. Muzej grada Splita i Muzej za umjetnost i obrt organiziraju premijerno splitsko predstavljanje znanstvene monografije „Umjetnost starih majstora / Art of the Old Masters“.

Predstavljanje će se održati 24. studenoga 2026. godine u 12 sati, u Staroj gradskoj vijećnici na Narodnom trgu, popularnoj Pjaci, u sklopu aktualne izložbe Umjetnost starih majstora.

Gotovo 240 stranica novih istraživanja umjetničke baštine

Riječ je o vrijednoj znanstvenoj publikaciji koja na gotovo 240 stranica objedinjuje rezultate novih istraživanja više od četrdeset umjetnina iz zbirki slikarstva, kiparstva i grafike Muzeja za umjetnost i obrt.

Monografija donosi nova saznanja o djelima starih majstora te pruža uvid u umjetničku baštinu, njezino prikupljanje, istraživanje i očuvanje.

Publikaciju će u Splitu predstaviti upravo stručnjaci koji su sudjelovali u njezinoj izradi: Antonia Došen, Ljerka Dulibić, Ivan Ferenčak, Jasminka Podgorski i Tanja Trška.

Sudjelovat će i Petra Galović, asistentica urednice, koja će pročitati recenzije u odsutnosti recenzenata Mateje Breščak i Danka Šoureka.

Iako je prvenstveno namijenjena stručnjacima i istraživačima povijesti umjetnosti, muzejskim djelatnicima i studentima, monografija je namijenjena i široj publici zainteresiranoj za europsku umjetnost i povijest očuvanja kulturne baštine.

Besplatno vodstvo kroz izložbu na sva tri kata Vijećnice

Poseban dio programa očekuje posjetitelje neposredno nakon predstavljanja monografije.

Naime, u 13:30 sati bit će organizirano besplatno stručno vodstvo kroz aktualni postav izložbe Umjetnost starih majstora, koja se prostire na sva tri kata Stare gradske vijećnice.

Posjetitelji će pritom dobiti priliku pobliže upoznati izložena djela, ali i steći ekskluzivan uvid u nedavno dovršene konzervatorsko-restauratorske zahvate na remek-djelima europskih majstora.

Bit će to prilika da se kroz stručno tumačenje otkriju zanimljivi detalji o umjetninama, njihovoj povijesti i zahtjevnim postupcima restauracije kojima se čuva njihova vrijednost za buduće generacije.

Monografija po promotivnoj cijeni od 45 eura

Organizatori su za zainteresirane posjetitelje pripremili i posebnu pogodnost.

Tijekom predstavljanja, kao i sljedeća dva dana, znanstvena monografija Umjetnost starih majstora / Art of the Old Masters moći će se nabaviti po promotivnoj cijeni od 45 eura.

Predstavljanje u Staroj gradskoj vijećnici tako će objediniti znanstveni, muzejski i edukativni program te ponuditi priliku za neposredan susret s istraživačima i vrijednim djelima europske umjetničke baštine.