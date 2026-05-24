Umjetnost pod zvijezdama: Nastavljena tradicija likovnih kolonija u Zvjezdanom selu Mosor

U ugodnom ambijentu Zvjezdanog sela Mosor održana je još jedna likovna kolonija, nastavljajući tako lijepu tradiciju suradnje umjetnika i domaćina Zvjezdanog sela Mosor. Nakon prethodnih uspješnih kolonija, Mosor je ponovno okupio zaljubljenike u umjetnost i prirodu.

Na koloniji su sudjelovali članovi likovno-književne unije „Vlaho Bukovac“ pod vodstvom predsjednice Jagode Kecman, zajedno s gostima i prijateljima umjetnosti, koji su tijekom dana stvarali inspirirani posebnim ozračjem zvjezdarnice, pogledom prema nebu i jedinstvenim krajolikom Mosora.

Umjetnici su kroz druženje i stvaranje prenijeli svoje emocije i doživljaje na platno te je nastalo pedesetak likovnih radova različitih motiva. Posebnu atmosferu upotpunili su zvuci gitare i nastup kantautora Mario Dulčić, dok su domaćini još jednom pokazali svoju srdačnost i gostoprimstvo.

Uz umjetnički program održano je i edukativno predavanje o Sunčevom sustavu koje je održao član Zvjezdanog sela i voditelj astronomske sekcije Fizikalno društvo Split, Duje Barić. Posjetitelji su imali priliku upoznati zanimljivosti o planetima, nastanku Sunčevog sustava i osnovama astronomije, čime je događaj dodatno povezao umjetnost i znanost — dvije djelatnosti koje oduvijek dijele istu ljudsku znatiželju i potrebu za istraživanjem svijeta oko nas.

Velik doprinos organizaciji i atmosferi dali su domaćini iz Zvjezdanog sela Mosor, među kojima su prof. dr. sc. Goran Sučić, predsjednik Zvjezdanog sela i Tomislav Nikolić, tajnik Zvjezdanog sela, koji su sudionike dočekali u prijateljskom i opuštenom ozračju. Lijepi krajolik Mosora, svježina planinskog zraka i prekrasan sunčan dan dodatno su pridonijeli dojmu da je termin kolonije pogođen gotovo savršeno.

Još jedno druženje umjetnika i prijatelja Zvjezdanog sela Mosor, pokazalo je koliko su ovakvi susreti važni za povezivanje kulture, edukacije i zajednice te je još jednom potvrdilo kako je zvjezdarnica mjesto stvaralaštva i pozitivne energije.