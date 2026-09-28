SVETI JERONIM U splitskoj zračnoj luci otvorena izložba 24 umjetnika: "Poletimo na svjetske destinacije"

Zračna luka Split – sv. Jeronim danas je postala mjesto susreta umjetnosti, duhovne baštine i dviju važnih obljetnica. U sklopu programa obilježavanja Dana Splitsko-dalmatinske županije, 33. obljetnice njezina osnutka i blagdana zaštitnika, svetoga Jeronima, otvorena je izložba "Posveta sv. Jeronimu", koja okuplja djela 24 umjetnika. Ovogodišnje predstavljanje ima dodatnu simboliku jer splitska zračna luka slavi 60 godina osnutka. Radovi nadahnuti Marjanom i njegovom baštinom tako su predstavljeni u prostoru kroz koji prolaze putnici iz različitih dijelova svijeta.

Boban: "Da poletimo na svjetske destinacije"

Izložbu je otvorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je upravo u mjestu njezina održavanja prepoznao priliku za predstavljanje županijskog zaštitnika široj javnosti.

"Danas smo ovdje bliže avionima, da poletimo na svjetske destinacije kako bismo prezentirali svijetu lik i djelo svetog Jeronima. Koristim priliku zahvaliti svim umjetnicima, direktoru zračne luke i njemu čestitati 60 godina vrlo kvalitetnog rada Zračne luke Split. Želim čestitati svim građanima naše županije njihov dan", kazao nam je Boban. Izložbu je predstavio dr. sc. Josip Belamarić, a u prigodnom programu sudjelovali su i akademik Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, te Josip Čorić, direktor Zračne luke Split.

Lili Gluić: "Drago mi je odati počast svetom Jeronimu"

Među umjetnicima čiji su radovi izloženi je i Lili Gluić, koja je istaknula koliko joj znači sudjelovanje u ovoj umjetničkoj posveti. "Znači mi biti dio splitske likovne scene, ali u prvom redu mi je drago odati počast svetom Jeronimu", kazala nam je Gluić.

Govoreći o svojem radu, spomenula je motiv koji je slikala tijekom boravka u Parizu i koji i dalje nosi u mislima.

"Ovo je ono što ja volim i to uvijek mogu raditi i mogu biti motivirana za ovo", poručila je umjetnica.

Od Marjana do splitske zračne luke

Izložena djela nastala su na Likovnoj koloniji sv. Jeronim, održanoj 22. i 23. rujna 2023. godine na Marjanu, u neposrednoj blizini crkve sv. Jere. Kolonija je organizirana u povodu 30. obljetnice Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji sa Sveučilištem u Splitu.

Okupila je slikare i kipare različitih generacija, koji su nadahnuće pronašli u marjanskom prostoru, njegovoj kulturnoj i duhovnoj baštini te liku svetoga Jeronima. Predstavljanjem u zračnoj luci njihovi su radovi ponovno dostupni javnosti, ovaj put u posve drukčijem ambijentu.

Publika može razgledati djela Gorana Balića, Duje Botterija, Nikole Džaje, Kažimira Hraste, Petra Jakelića, Kuzme Kovačića, Đanija Martinića, Duje Matetića, Matka Mijića, Dijane Ive Sesartić, Ane Marije Botteri, Josipa Botterija Dinija, Željka Bubala, Alme Čače, Vladimira Davidenka, Lili Gluić, Karin Grenc, Ivana Listeša, Zvonimira Mihanovića, Tee Morić Šitum, Hrvoja Marka Peruzovića, Vice Tomasovića, Marka Gugića i Frane Šituma.

Organizatori kolonije bili su Splitsko-dalmatinska županija, Sveučilište u Splitu i Župa Svetoga Križa – Veli Varoš. Izložba "Posveta sv. Jeronimu" u Zračnoj luci Split ostaje otvorena za posjetitelje do 30. listopada 2026. godine.