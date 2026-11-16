U Galeriji Pučkog otvorenog učilišta Ploče u nedjelju navečer svečano je otvorena izložba slika "Naši likovni trenutci", koja je okupila ljubitelje umjetnosti i predstavila likovno stvaralaštvo dvoje autora, Dubravke Šešelj i Jure Jovice. Posjetitelji će njihove radove moći razgledati sve do 13. prosinca.

Izložba donosi susret dvaju različitih umjetničkih senzibiliteta, a kroz predstavljena djela Dubravka Šešelj i Jure Jovica otkrivaju vlastite poglede na svijet, osobne likovne priče i dugogodišnju ljubav prema slikarstvu. Njihovi radovi rezultat su predanosti umjetnosti, stvaralačkog istraživanja i želje da kroz boje, motive i likovni izraz publici približe vlastite doživljaje i inspiraciju.

Umjetnost i glazba obilježile svečano otvorenje

Na svečanom otvorenju okupljenima su se obratili ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Ploče, autori izložbe Dubravka Šešelj i Jure Jovica te Suzana Mušan. U svojim obraćanjima osvrnuli su se na umjetnički rad izlagača, njihov stvaralački put te važnost organiziranja ovakvih događanja za kulturni život Ploča. Poseban ugođaj večeri svojim je nastupom osigurala Klapa Stablina, čija je glazbena izvedba dodatno obogatila svečano otvorenje.

Izložba otvorena do 13. prosinca

Izložba "Naši likovni trenutci" ostaje otvorena do 13. prosinca, a svi zainteresirani mogu je razgledati u Galeriji Pučkog otvorenog učilišta Ploče svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Ovaj kulturni događaj još je jedna prilika za susret pločanske publike s likovnom umjetnošću i stvaralaštvom autora koji kroz svoje radove predstavljaju osobne umjetničke priče.